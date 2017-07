Alerta de género no beneficiaría a Cajeme: CPA

Si el gobierno de Sonora no ha solicitado la declaración de alerta de género para el municipio de Cajeme, es porque esta medida no ha demostrado dar resultados en la estrategia de ataque a la inseguridad, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“Miren, yo sería la primera y se los digo tan franco como es en solicitar la alerta de género, si eso nos trajera beneficios, es decir, recurso, mayores recursos para programas, mayor involucramiento de muchas secretarías a nivel federal, no conozco ningún caso que sea así, lo que yo necesito es hacer mi trabajo” señaló la mandataria estatal.

Pavlovich Arellano dijo que no se deja de reconocer los problemas en materia de seguridad que se han presentado, particularmente en Cajeme, pero que Sonora sigue siendo el estado fronterizo más seguro.

“ Ustedes saben, que lamentablemente, lo digo tal cual, comparado con otros estados, y ustedes lo saben bien, lo que pasa en otros estados, Sonora es el estado fronterizo más seguro del país, y es uno de los estados más seguros a nivel nacional, no son buenas las comparaciones, y con esto no estoy tratando de decir que no hay un real problema en Cajeme lo que si les digo, es quien hizo lo que hizo lo va a pagar”