Marea Brava

* EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PRI,. Bulmaro Pacheco, en su discurso manda un mensaje directo a todos los caciques de Sonora… Estos ricos, ya no tendrán el poder de decidir quién será el candidato oficial del municipio x, así como de los perfiles que se ocupan para ocupar un curul en el CONGRESO DEL ESTADO. Ahora, todo se centraliza en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional PRI, así como se ocupa del aval de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, para llegar a ocupar estos puestos… Tanto el presidente del tricolor, así como la gobernadora, serán quienes tomen la mejor decisión para asignar los perfiles de cada aspirante a una Alcaldía o diputación local……….

* MUY FUERTE EL RUMOR, que el Regidor Rolando Cruz Morales, ya le espera un curul en el Congreso del Estado, pues dicen que este logro lo hizo por su incondicional apoyo que demostró en las campañas pasadas a favor de nuestra primera autoridad Lic. Claudia Pavlovich Arellano, realizando un arduo trabajo de campo por todo el municipio de Cajeme, ello con la gente más desprotegida a quienes desde su cubículo de regidor, les sigue atendiendo con sus gestiones de ayuda antes las diversas dependencias de Gobierno del Estado… SI CREO LO QUE DICEN. Le ven con buenos ojos por su entrega total a los lineamientos que establece el partido al que pertenece y desde donde ayudó bastante para que se lograra el triunfo electoral de Claudia Pavlovich Arellano……………………

Eduardo Flores

SIGUE FIRME LA PROPUESTA de Donald Trump en que México asuma el costo de la construcción del muro fronterizo entre ambos países… Esto lo dijo el viernes 7 de julio en el marco de la Cumbre del G20 en Hamburgo…

En esta reunión como jefes de Estado, se tocaron diversos temas, pero el que más llamó la atención, fue la insistencia del güero loco, en que México sea quien pague la construcción del muro fronterizo……………….. ¡POR FAVOR!…………….

UNA serie de comunicados que salen en redes sociales, tienen atemorizada a la ciudadanía en general, pues el mismo, explica una serie de amenazas contra un grupo delictivo, lo cual es totalmente falso y deja muy en claro que las autoridades de la federación, ya andan investigando quien o quienes se encargan de difundir esta serie de comunicados, ya que quien lo hace, deja una huella fácil de seguir e ubicar, ya que se cuenta actualmente con la mejor tecnología para dar con el responsable que implementa esta sicosis entre la población de Cajeme…..

NOMAS CON QUE NO MANDEN A LA KIKI DIAZ BROWN, como candidata a la Alcaldía de Cajeme. Esta joven mujer, no cuenta con mérito propio alguno para pretender ser la primera autoridad de este tenebroso municipio.

Aquí ocupa el PRI un candidato LIMPIO, HONESTO Y TRANSPARENTE. Déjenme decirles que si lo tienen, pero, primeramente se están estudiando a todos los suspirantes a cualquier cargo de elección popular, para determinar, quien o quienes serán los que iniciaran sus precampañas electorales este 2018…………. VEREMOS QUE PASA.

Pero una cosa si les digo, andan muy acelerados algunos diputados locales y secretarios de algunos municipios, realizando entrega de diversos apoyos entre la gente de escasos recursos, para llamar la atención de que son los mejores a ocupar un puesto de elección popular…

Entre los que desatacan, esta, LA FAMOSA KIKI DIAZ BROWN, Emeterio Ochoa Bazua, la senadora Anabel Acosta, Omar Guillen Partida, entre otros que quieren repetir y otros que quieren la Alcaldía de Cajeme……….

Este si trabaja. No como otros……………YO CREO se le está cebando la Alcaldía de Cajeme al Lic. Abel Murrieta Gutiérrez… Los comentarios del legislador federal contra el Procurador de Justicia del Estado por la inseguridad que prevalece en este municipio, se fueron mucho más haya, pues aquí demostró su ira y frustración el Diputado y debe haber sido, porque le dijeron que él no era el candidato para el 2018 por el PRI Cajeme… Ya empezó a patear el pesebre… NOMAS FALTA QUE TERMINE SU LEGISLATURA FEDERAL y le comuniquen que está sujeto a alguna averiguación por sus nueve años como Procurador de Justicia del Estado de Sonora………….. ¡CUIDADO MI LIC.!!………………………………

