“Salió raspado el PRI por subir delincuentes”: Manlio Fabio Beltrones

* El PRI “salió raspado” al convertirse en un taxi que recogía delincuentes, afirma Manlio Fabio Beltrones. Fue un error, acepta el sonorense, haber visto en algunos gobernadores “al nuevo PRI”. El partido, plantea, debe recuperar su identidad y no distraerse en acomodar reglas y hacer trajes a la medida.

El ex dirigente nacional del tricolor adelanta que, tras la Asamblea Nacional de su partido, programada para agosto, resolverá si pelea por la postulación a la Presidencia de la República rumbo al 2018.

En entrevista con REFORMA, Beltrones advierte que, en las deliberaciones de la Asamblea, los priistas cometerán un error si se deciden revisar estatutos y añadir o eliminar candados para la elección del abanderado presidencial, en vez de articular propuestas para el futuro de la Nación.

“El partido no puede seguir siendo un taxi que traslade de un lugar a otro a personas que no tengamos la seguridad que van a cumplir con la obligación del partido, porque después es el partido el que sale raspado.

“Si trasladó por ahí a algún delincuente, pues andan posteriormente buscando al taxista y al taxi en lugar de al delincuente. Esto lo tenemos que arreglar y rápido. El partido debe tener identidad. Ya tenemos las reglas. Respetemos las reglas: no andemos haciendo trajes a la medida o deshaciendo los trajes que vamos a vestir”, señala.

-Habló de delincuentes que se suben de pronto al taxi, pero eso no los acaba de vulnerar. Tienen dos ex gobernadores presos, sujetos a extradición, tienen un gobernador en fuga, un gran elenco de presuntos delincuentes…

-No hay partido político que se salve de lo que pueden ser las debilidades de los seres humanos.

Sobre todo, cuando no tienen consistencia y pertenencia a una militancia fiel, pero estoy seguro que el PRI hizo lo correcto –y este Gobierno también– en no cerrar los ojos ante lo evidente y proceder conforme a la ley. Tanto el Gobierno asumió su decisión, ante lo que pueden haber sido algunos miembros de su mismo partido político, como el PRI, que también resolvió hacer lo conducente ante alguien que faltó a la ley.

-¿Pero sí cometió el error de presentar a esos presuntos delincuentes como el nuevo rostro del PRI?

-Es posible que en su momento hayamos tenido esa equivocación, pero también se hizo la rectificación. O sea, una y otra existen.

Beltrones tiene claro el para qué de la próxima Asamblea Nacional priista, donde, plantea, el tricolor una gran oportunidad de definir por qué quiere seguir gobernando.

“Hoy hoy los partidos políticos han puesto el mayor tiempo posible en cómo compiten y ganan, o no ganan elecciones, pero muy poco de ellos están hablando de futuro. Quienes estamos más preocupados por el país y lo que viene, pondremos mayor atención en la visión de futuro.

“En el caso del PRI, no se puede perder esta oportunidad y no pasarnos el tiempo viendo las reglas de la elección o selección de un candidato en lugar de ver qué le proponemos a los mexicanos sería un desperdicio”.

-¿Cuál sería el mayor acierto de la Asamblea?

-El que se convoca y que se convoca con esta oportunidad antes de la selección de un candidato. Primero, hay que decir qué es lo que queremos los priistas y, después, con quién.

-¿Cuál sería el mayor error?

-El que perdiéramos el tiempo debatiendo sobre nuestra solidez interna, nuestras reglas, sobre nuestros intereses. Cuando están sobre la mesa los intereses de todos los mexicanos; esto es, que nos pasáramos debatiendo sobre estatutos en lugar de debatir sobre el futuro.

El sonorense desliza una crítica a la intención que tienen el PAN y el PRD de formar un frente opositor: “No caigamos en esta incertidumbre en la cual los demás partidos están hoy queriendo resolver cómo participan con frentes opositores supuestos, en alianzas electorales, pero dejando atrás la forma de gobernar. Solamente hay un partido que ya lo resolvió, un partido que es único y un partido que tiene un candidato único, que es Morena”.

Advierte que algunos le apuestan a la fragmentación de los partidos, en el que nadie alcanza 30 por ciento y, entonces, es posible que todos puedan tener oportunidad de ganar.

“Pero lo que habrá que conquistar es la seguridad de la gente de que tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer: para que el próximo gobierno haga un diseño correcto de lo que nosotros hicimos bien, para conservarlo; lo que no hicimos bien para corregirlo y aquello que no salió bien por malas fórmulas de operación, para atenderlo”.

-¿Qué mensaje mandaría al priismo y qué mensaje mandaría al electorado de cara a la Asamblea que viene?

-Este partido lo que necesita es primero definir el futuro. ¿Qué futuro le quiere proponer a los mexicanos? No perdamos el tiempo en riñas internas de poner más reglas o quitar más reglas. Nos debemos enfocar a lo importante. Este partido necesita mucha unidad.

-¿Manlio competirá o no por la candidatura presidencial?

-Lo resolveré después de la Asamblea. Después de ver qué tanto profundizamos en lo que estoy proponiendo, que es el futuro del país. Qué tanto asume el partido la necesidad de llegar a los gobiernos de coalición, posteriormente a las elecciones. Hoy no se trata simplemente de ganar sino de cómo gobernar mejor y de qué manera podemos conseguir la unidad con identidad. La identidad es la que nos va a generar la unidad.

-Si Manlio Fabio resolviera no ir por la candidatura, ¿qué seguiría para él?

-Estar en la política. Yo nací en la política, he vivido en la política y la política es la mejor manera de conseguir acuerdos para beneficio del país.

http://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx…

La imagen puede contener: 3 personas, personas de pie

https://heraldo.mx/salio-raspado-el-partido-por-subir-delincuentes/