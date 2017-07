Supervisa Fiscal del Estado investigación por homicidios en Obregón

Ciudad Obregón, Sonora, Julio 06 del 2017.- Para atender el llamado de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de reforzar la investigación en torno a los hechos en que perdieron la vida una mujer y dos menores de edad, y que se brinde más seguridad a los habitantes de Cajeme, el Fiscal General de Justicia en el Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, acudió personalmente a ese municipio.

En reunión con autoridades municipales encabezadas por el Presidente Municipal Faustino Félix Chávez, el Fiscal General del Estado subrayó que se redoblaran esfuerzos y no escatimarán recursos materiales y humanos para dar con los responsables de tan lamentable hecho.

“Nos ha pedido la Gobernadora Pavlovich que de manera personal y directa nos presentemos aquí en el ayuntamiento con el señor Presidente Municipal, para manifestar la condena de parte del Gobierno del Estado a estos hechos tan lamentables, la indignación que nos genera y que no se va a escatimar en recursos materiales y humanos para que con toda la fuerza del estado, a la brevedad posible, demos con los responsables en la comisión de este muy cobarde delito”

Acompañado del Comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Manuel Ángel Barrios Macario, el Fiscal Rodolfo Montes de Oca Mena dijo que se están trasladando a un buen número de elementos que se van a concentrar en este caso en especial, pero que también tomarán las medidas necesarias para impedir ese tipo de eventos tan lamentables se registren de nuevo en esa ciudad.

“Que sepa la comunidad del municipio de Cajeme que el Estado, muy principalmente por la voluntad de nuestra señora Gobernadora, está y seguirá muy al pendiente de su seguridad y de que los delitos no queden impunes”, aseguró.

El Presidente Municipal, Faustino Félix Chávez, agradeció la pronta respuesta por parte de la Gobernadora Claudia Pavlovich y del Fiscal General de Justicia para reforzar la coordinación en materia de investigación entre los dos niveles de gobierno, y brindar más seguridad a los cajemenses.

“Hay una clara determinación por parte de la Gobernadora de sacar este tema adelante, atender el clamor de la ciudadanía cajemense, del sur de Sonora y como siempre nos está brindando su apoyo; sin duda alguna tengo plena confianza que, como lo han hecho en otras ocasiones que hemos colaborado juntos, podamos nosotros lograr que en este caso se haga justicia y que no quede en impunidad”, expresó.