Le disparan a vecino de las Cortinas y muere en vehículo

Óscar Félix

Un hombre fue hallado sin vida a bordo de una camioneta, en la Colonia Constitución, tras escucharse varias detonaciones de arma de fuego los hechos ayer jueves por las calles Guillermo Prieto y Tabasco.

Los primeros curiosos que salieron a observar lo que había ocurrido encontraron a Francisco Javier R. P. , de 38 años de edad, recostado en el asiento del conductor de un pick up de color blanco-Tras reconocerlo habitantes del sector avisaron a sus familiares.

Mientras se informaba a policías preventivos, también se solicitaba apoyo de una ambulancia, debido a que el hombre presentaba aun signos vitales.

Aunque paramédicos de la Cruz Roja de ciudad Obregón trataron de brindar la atención pre hospitalaria necesaria, se informó que dicha persona había fallecido.

La zona quedó custodiada por un par de patrullas, ante la mirada de los vecinos y la molestia de la familia de la víctima, quienes lloraban por la muerte violenta de su familia.

En momentos en que se inició la averiguación previa correspondiente, las autoridades no habían especificado el móvil del homicidio, ya que se esperaba a que se rindieran las declaraciones necesarias.

A pesar de que se especulaba en torno a un intento de asalto, los agentes esperarían a obtener información acerca de las actividades de la víctima para poder descartar su relación con el homicidio.

Fue atacado al menos de ocho balazos se dijo que fue encontrada la dicha persona que se dedicaba a la carpintería, esto cuando se encontraba a bordo de un vehículo tipo pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado.

Su cuerpo quedó frente al volante del carro en cuestión que se hallaba estacionado en la acera norte de la Guillermo Prieto.

En el lugar quedaron esparcidos ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros.