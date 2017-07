Marea Brava

* El Alcalde Faustino Félix Chávez, hizo el llamado a la GENDARMERIA NACIONAL. Para que acuda en apoyo de las diferentes corporaciones policiacas para combatir la alta incidencia de inseguridad que hoy en día se vive en Cajeme… En rueda de prensa, el líder del pan en Cajeme, pretendió minimizar políticamente el llamado que hace el edil cajemense a las autoridades correspondientes, porque él, quiere que la Gobernadora del Estado sea quien tome las riendas de este asunto. “RAFAEL”, te miraras mejor si te sumaras a esta lucha que es de todos, porque tus regidores se sumaron en la sesión de cabildo pasada y tú, quieres que Claudia Pavlovich sea la que enfrente este problema… ¡POR FAVOR!… AL RATO VAS A PEDIR A RAMBO.

* LAVADORES DE CARROS DEL MUNICIPIO, son amenazados y extorsionados por una mujer funcionaria del municipio, la cual les exige una cuota para comprar despensas para familias de escasos recursos. Lo cierto, es que esta mala mujer, anda preparando despensas para ayudar en la campaña política a un amigo de ella, abusando de los Lava carros y de su puesto, y el que no aporta, inmediatamente es despedido de este humilde trabajo. Hay que entender que este grupo de hombres y mujeres que se dedican a lavar carros en la vía pública, salen a las calles a luchar para sostener económicamente a sus familias, pero ahora, deben esforzarse al máximo para sostener la campaña política de algunos aspirantes a puestos de elección popular del Partido Revolucionario Institucional del PRI

COMO ES POSIBLE; EL PRI ABUSANDO DE LOS LAVACARROS……….. Bueno, muchos dirán el PRI abusa de la gente desde que se fundó como partido político en el país y en la vida actual, siguen aplicando la misma práctica contra los que menos tienen. No es nuevo esto, pero si es un acto de abuso de poder contra estos pobres lava carros que trabajan en pleno rayos de sol, para que otros disfruten de lo que otros hacen……

NADIE SABE PARA QUIEN TRABAJA… Una cosa si les digo, para este próximo lunes, sacaré los nombres de quienes pisotean cobardemente los derechos de esta pobre gente. Desde hoy, iniciaré con la investigación de fondo contra esta mala mujer que acarrea agua al molino del posible candidato de su preferencia, el cual, ya sé que pertenece al PRI-Cajeme, pero aquí hay bastantes suspirantes, y solo uno es el cómplice de ésta despreciable mujer que abusa y quita de la mesa los alimentos de los hijos de los lava carros, para dárselos a otros para que voten por el candidato de la preferencia de esta abusiva mujer…….. VOY POR TI; NO TE ME ESCAPARAS………

EL FISCAL DEL ESTADO, RODOLFO MONTES DE OCA Y EL DIPUTADO FEDERAL ABEL MURRIETA, se dan hasta con la cubeta por la inseguridad que impera en Cajeme; primero Abel Murrieta, le dice que deben reconocer que hay un problema serio en Cajeme y las autoridades han dejado de hacer su trabajo y por eso la gente está alarmada… Montes de Oca, le responde que lo que ocurre en Cajeme, es herencia de la administración pasada, lo cual, en pocas palabras le dice: Abel tu dejaste este problema, invitándole a que mejor ayude a bajar recursos para atender este problema.

Sobre esta respuesta acertada, el ex procurador, le contesta que el estado ha recibido de la federación bastantes recursos y no se sabe que hacen con el…

CREO YO, que estos dimes y diretes en nada ayuda al problema que hoy vivimos todos en este municipio, pero es claro que con este enfrentamiento, pueden salir a flotes muchas cosas que la ciudadanía desconoce desde hace mucho tiempo, porque eso de que tiras la piedra y escondes la mano, le cayó mal al Lic. Abel Murrieta, diciendo que sostiene lo que dijo, porque hay muchos problemas de impunidad en nuestro Estado…

¿Sera cierto que hay delincuentes que viven en la impunidad?…… Bueno, esto último, lo dijo el Diputado Federal Abel Murrieta Gutiérrez……… ESTE CHOQUE DE TRENES,. Traerá muchas consecuencias más adelante, porque cuando el agua en el mar está muy picado, es señal de que la MAREA será BRAVA y empezará arrojar desperdicios del pasado a la orilla de la playa…….. !! CUIDADO!!……………

RAFAEL, te miraras mejor si te sumaras a esta lucha que es de todos, porque tus regidores se sumaron en la sesión de cabildo pasada y tú, quieres que Claudia Pavlovich sea la que enfrente este problema… ¡POR FAVOR!… AL RATO VAS A PEDIR A RAMBO……………. Jorge Russo y Enrique Estrada del Partido Movimiento Ciudadano, deben ir a prisión por el robo de una maquinaria pesada que le pertenece al pueblo de Cajeme… MAS ADELANTE LOS DETALLES DE ESTE ROBO…………

