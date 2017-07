Confirmado Manlio Fabio Beltrones si buscara ser candidato del PRI a la presidencia de México, nomas esperara la asamblea nacional para hacer su proyecto político hacia el 2018

* Hay Beltrones para rato dentro del PRI, las aspiraciones de Sylvana lo retendran ahi en el PRI

Por Jose “Pepe” Alvarado

Como era de esperarse para todo el gran equipo político que lo rodea y lo apoya en sus aspiraciones para ser el próximo presidente de México, el poderoso político sonorense ya dijo que la buscara, así Don Manlio Fabio Beltrones podría cerrar su circulo con ser el máximo jefe de México, pues ya tiene en su haber ser Gobernador de su estado natal Sonora, Senador y presidente de la cámara, Diputado Federal también presidente de la cámara, Presidente nacional del PRI, en fin tantas y tantos puestos públicos que a ocupado como también subsecretario de gobernación.

Así Don Manlio tiene una gran trayectoria política y hoy en México es uno de los políticos con mas experiencia y colmillo político, se las sabe de todas todas y por eso muchos hasta se atreven a decir que Manlio es a veces hasta un mal necesario dentro del PRI y no están dispuestos a dejarlo ir por eso tantas concesiones hacia él como el haber sacado la

candidatura de Claudia Pavlovich a chaleco para Sonora donde hoy gobierna Claudia, como haber hecho diputada federal a su hija Sylvana, como el haber hecho senador y actual presidente de la camara de senadores a su adorado yerno Pablo Escudero, como el haber impuesto a chaleco al “Tino” Félix en Cajeme como alcalde y así tantas y tantas concesiones que el PRI y el presidente de la república le están dando a Manlio para de tener ese gran activo político dentro de las filas tricolor.

Así es y así sera hay Manlio para rato dentro del PRI dicen los que saben mas de esto porque ademas ya le tienen prometido hacer senadora y después gobernadora de Sonora a su adorada y única hija Sylvana Beltrones, así que Manlio no se ira del PRI y lo hará por su hija en caso de que la candidatura a la presidencia de la república no le favorezca.

Así las cosas amigos lectores Manlio si buscara la candidatura a la presidencia de la república y en caso de que no, encumbrara a su hija en las aspiraciones que tiene Sylvana, una joven política que esta dando mucho por Sonora y por México como el registro nacional del cáncer de mama por ejemplo, si no al tiempo amigos lectores