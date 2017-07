Llama Oomapasc a usuarios morosos a no autoreconectarse

Comunicación Oomapasc-El Regional

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, a través del área comercial conmina a usuarios que les fue restringido el servicio, a no auto reconectarse, porque al hacerlo de manera ilegal, dañan la infraestructura hidráulica y provocan fugas, en donde se desperdician miles de litros de agua, además representa pérdidas millonarias para el OOMAPAS.

Gabriel Perales Lupio, Director Comercial del organismo invitó a quienes tienen adeudos a acercarse a las ventanillas, para encontrar una solución a su adeudo. “Tenemos la instrucción de la directora General Cecilia Antillon Rosas de no cortar el servicio durante el verano a las familias que viven en polígonos vulnerables, solo a las familias que se encuentran en posibilidades para poder pagar, que son de clase media, media alta y alta y que no hayan pagado en tres meses”

“El pago oportuno de los usuarios, permite al Oomapas poder continuar con su operatividad y pueda hacer frente a las reparaciones diarias como fugas de agua, alcantarillas sin tapas o drenajes tapados; por ello, los ciudadanos debemos adquirir la responsabilidad de pagar nuestro consumo de agua a tiempo, además invita a la población a denunciar a la línea 073 si detecta alguna reconexión ilegal”, señaló Gabriel Perales.

Según la Ley de Agua para el Estado de Sonora, en el artículo 178, fracción II, el Oomapas está facultado para sancionar a quien se sorprenda auto reconectándose o desperdiciando agua, con multas que van de los 100 a mil salarios mínimos, lo que equivale de ocho mil pesos a 80 mil pesos, de acuerdo a la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.

“Pero en promedio una multa la estamos cobrando entre 800 y mil 500 pesos. De enero a junio de 2017 tenemos registrados un aproximado de 800 multas por auto reconexiones. Pero no queremos llegar a las sanciones, queremos que de verdad la población se concientice, se acerque al organismo y de ser necesario solicite un estudio socioeconómico o convenio de pago, para poder regularizarse en sus pagos, declaró Perales Lupio”.