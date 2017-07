Reconoce Gobernadora Pavlovich trabajo de delegados federales en Sonora

Hermosillo, Sonora, julio 5 de 2017.- Un trabajo en equipo y en coordinación como el que se realiza con la federación es necesario para que a Sonora le vaya bien, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al presenciar el Informe de Delegados 2017.

Reconoció el apoyo del gobierno federal, a través de sus 52 delegaciones, y la aplicación en el 2016 de 56 mil millones de pesos en el área de educación, social, salud e infraestructura para los sonorenses.

“Queremos que a Sonora le vaya bien y hoy le está yendo bien; tenemos buenas noticias y quiero agradecer en especial al gobierno federal por esa gran noticia que me acaban de dar hace unos días: La construcción del nuevo Hospital General del Estado”, apuntó.

Esa es una noticia, aseguró, que va a mejorar la calidad de vida de la gente, y es precisamente esa la función de los servidores públicos: aliviar el dolor y aminorar las carencias de las personas.

Ante funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes del sector académico, empresarial y social, la Gobernadora Claudia Pavlovich reconoció que aún falta mucho por hacer y seguirá buscando mejores oportunidades para los sonorenses.

“Aquí están 56 mil millones de pesos que el Gobierno federal le apostó a Sonora, se dice fácil, no lo es, tenemos que seguir trabajando, impulsando; seguiré tocando las puertas de mis amigos del gobierno federal como lo he hecho hasta ahora”, aseveró.

La Gobernadora Pavlovich llamó a seguir trabajando y dar lo mejor de sí por quienes más lo necesitan, a fin de acabar con la pobreza y desigualdad. Es un tema, dijo, que no es fácil ni de un solo día, pero sí uno en el cual todos, desde su trinchera, tienen algo que aportar.

Rafael Oceguera Ramos, coordinador de Delegaciones Zona Norte-Noroeste de la Secretaría de Gobernación, y representante de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación en México, reconoció el desempeño de la Gobernadora Pavlovich y le reiteró el apoyo del gobierno federal.

“Este es un gobierno que se desempeña con honestidad, lealtad y un compromiso indeclinable para el pueblo de Sonora, mi reconocimiento en nombre del Secretario de Gobernación al gobierno que encabezas Claudia; la coordinación y cooperación que el gobierno federal tienen contigo es ejemplar”, subrayó Oceguera Ramos.

El coordinador de los delgados en Sonora y titular de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya, reconoció la incansable gestión de la gobernadora Pavlovich, quien consiguió que este año se mantenga el subsidio de la tarifa eléctrica para el total de los usuarios en Sonora.

“Otro punto importante y sobresaliente, esfuerzo de la Gobernadora, es que hoy contamos con tarifas eléctricas subsidiadas por el Gobierno federal, que viene a darnos una cobertura a todos los sonorenses en beneficio de nuestras propias economías”, especificó Cota Montoya.

Los delegados del IMSS e Infonavit, Miguel Jiménez Llamas y Roberto Sánchez Cerezo, respectivamente, detallaron, a nombre de sus compañeros, las acciones que durante el 2016 desarrollaron en distintos rubros para el beneficio de los sonorenses.

Al informe de los delegados acudió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Francisco Gutiérrez Rodríguez; el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputados federales y locales, presidentes municipales, representantes de cámaras empresariales y rectores de instituciones educativas.