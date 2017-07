Politica Regional

‘Nos fallaste: pudiste haber matado al PRI’, reclaman a Vicente Fox. Un hombre encaró el expresidente de México y le dice que echó a perder la transición; ‘lástima que te sigamos manteniendo’, le recrimina al panista en Chiapas… El senador panista y aspirante presidencial, Juan Carlos Romero Hicks, demanda se abra una investigación en torno a los señalamientos por espionaje que pesan sobre su compañero de partido y también aspirante presidencial, el exgobernador Moreno Valle… Este sábado regresa a Sonora López Obrador, con el objetivo es invitar a la ciudadanía sonorense a la firma de un pacto político de unidad, invitándose a los simpatizantes del movimiento regeneración nacional a acudir a este evento que iniciará a la 1 pm… Regidores del PRI consideraron innecesaria la propuesta de citar a la Síndico Carmen Aída Lacy para que informe sobre las 25 mil 800 lámparas LED confinadas en un almacén del Ayuntamiento… Dentro del “fuego amigo” priista, de lo que se trata es de chamuscar a conocido ex alcalde del mismo partido por el solo hecho de pretender aspirar a la candidatura al Senado, y tan tan!

El expresidente de México Vicente Fox Quesada no esperó que durante su visita a Chiapas fuera increpado por un ciudadano, quien le reclamó la labor que llevó a cabo como mandatario del país y le dijo: “Nos fallaste. Pudiste matar al PRI y lo dejaste vivo. Fuiste cómplice con ellos, es una lástima porque yo voté por ti en el 2000”.

En un video que circula en redes sociales desde ayer miércoles, se ve al exmandatario panista cruzado de brazos en el mercado de los dulces de San Cristobal de Las Casas escuchando al hombre que le reclamó su manera de trabajar.

Nada más quiero expresarme porque abusas porque sales en televisión. Dejaste a deber mucho, mataste a la transición con tu inutilidad. Lástima de nosotros (los mexicanos), porque te seguimos manteniendo”, afirmó el ciudadano.

Al respecto, un hombre del personal de seguridad que acompañaba a Fox Quesada le dijo al hombre que vestía una camisa azul que se retirara del lugar. “Es la vía pública y respete, por favor”, le comentó un sujeto mientras le señalaba el camino. Fox, quien llegó desde el domingo junto con su esposa Martha Sahagún a la entidad sólo miró y escuchó lo sucedido.

En mas de aliazules o neo-albiazules, el senador panista y aspirante a la candidatura presidencial, Juan Carlos Romero Hicks, se pronunció ayer porque se abra una investigación en torno a los señalamientos por espionaje que pesan sobre su compañero de partido y también aspirante presidencial, el exgobernador Rafael Moreno Valle.

En rueda de prensa, el exgobernador de Guanajuato consideró que el espionaje por parte del gobierno merece ser sólo una pieza de museo que no debería tener cabida en una democracia como la que se supone vive México. “El espionaje por parte del gobierno merece estar en el museo de arqueología política de los siglos previos porque no son dignas de una democracia presente”.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de que el ex mandatario poblano usó equipo de espionaje que adquirió en su administración para vigilar a distintos actores políticos locales y nacionales, lo cual es detallado en la edición de Proceso que circula esta semana, el legislador panista declaró:

“Son conductas inaceptables. Que opere el estado de derecho, que se hagan las investigaciones necesarias ante cualquier denuncia o cualquier evidencia que pudiera presentarse en estas experiencias de los malos gobiernos”, indicó.

Igual, Romero Hicks consideró que la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional tendría que abrir una investigación sobre las quejas que han presentado militantes de su partido en contra de Moreno Valle Rosas por hostigar a liderazgos del estado que no coinciden con su proyecto político.

Mientras tanto, este sábado 8 regresa a Sonora, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo es invitar a la ciudadanía sonorense a la firma de un pacto político de unidad, invitándose a los simpatizantes del movimiento regeneración nacional a acudir a este evento para el cual saldrán autobuses desde diversos puntos de la ciudad para su traslado a la capital del Estado al evento que iniciará a la 1 de la tarde.

Heriberto Aguilar, coordinador distrital agregó que este es el momento de fortalecer al partido pues han regresado las campañas negras por la cercanía de la actividad electoral del 2018, en tanto que ayer miércoles, los pejistas de mas entusiasmo en Cajeme, el tocayo Jesus Alberto Castro Cajigas y Everardo Tapia Urias (Mr. Cruz Roja), hacian las invitaciones personales ayer a los cafeteros de una de las mesas del Yori Inn, estando el Chito Zamora mas que apuntado.

Por otra parte, regidores del PRI consideraron inecesaria la propuesta de citar a la síndico Carmen Aída Lacy Valenzuela para que informe sobre las 25 mil 800 lámparas del alumbrado público que fueron sustituidas por las de tecnología LED y ahora están confinadas en un almacén del Ayuntamiento, pero bueno, dentro del “fuego amigo” priista, de lo que se trata es de chamuscar a conocido ex alcalde del mismo partido por el solo hecho de pretender aspirar a la candidatura al Senado, y tan tan!

En la reunión de la Comisión Anti-Corrupción del Cabildo de Cajeme, y en su comparecencia, el Ex Sindico Manuel Montaño Gutiérrez, aclaró que confinó las lámparas en un almacén ubicado en la calle Otancahui y al concluir su período las entregó a su sucesora, Carmen Aída Lacy, ah, por el reglamento que asi lo estipula, la sesión fue privada, no es que haya habido “gato encerrado”, pues un servidor se hizo presente ahi desde temprano

Ah, los regidores panistas Vidal Martínez y Joaquin Armendáriz, no solo le faltaron al respeto a ex funcionarios de la anterior administración municipal, sino que han tomado las dos reuniones sobre el tema de las lámparas LED para lucirse, además de que, pero si de corrupción se trata, pues entonces que exijan el regreso de los cientos de millones de pesos que se robaron los ex funcionarios estatales de su partido provenientes del crédito de 600 millones de pesos del FEMOT.

En notas y comentarios mas agradables, Sonora cosechará 60 mil toneladas de camarón de estanquerias. Con 157 granjas sembradas hasta el momento, se espera esa produción, una de las mejores de los ultimos ciclos. Hasta hoy se han cosechado tres mil 109 toneladas de camarón con una talla de 13 gramos, informó, que se han vendido en el mercado nacional.

En un primer ciclo se sembraron 152 Unidades de Producción, con 25 mil 700 hectáreas, en tanto que en una segunda fase se han sembrado cinco Unidades, con 447 hectáreas, expuso el presidente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes), dio a conocer a los medios de comunicación, Miguel Angel Castro Cossio, directivo de ese organismo social y privado.