Marea Brava

* EL FUEGO AMIGO EMPIEZA EN CASA… ¿Por qué a Silvia Godoy, se le permite tener tantas empresas al interior de la administración municipal con presta nombres?… Alguien debe dar una explicación sobre este tema tan delicado, pues se ha dicho que hay que atacar la corrupción contra quien sea y sin distingo de partido que este sea, en este caso, la líder del Sindicato de SUTOC, gana dinero a manos llenas desde que implementó éste sindicato y sus agremiados se sienten ofendidos, pues desde que asumió la presidencia, no ha querido realizar asambleas alguna entre sus agremiados, porque parce ser la quieren cuestionar… ¿De dónde se hizo mulas Pedro?……………………

*POR OTRA PARTE, EL PRI-CAJEME, se ha dedicado a decir públicamente puras mentiras que le son cuestionadas por los diversos reporteros de los medios de comunicación… Sobre este caso, les digo que desde que asumieron el cargo como presidente del PRI y como secretaria, Andrés Rico Pérez y Lourdes Pórtela Peñuñuri, se les ha olvidado todo lo que hicieron cuando fueron regidores en la administración pasada. Critican el mal papel que hizo Guillermo Padres Elías al frente de todos los sonorenses, lo cual le reconocemos que tienen la razón, pero también deben reconocer los malos trabajos que realizaron funcionarios del PRI de la administración estatal y municipal pasada, para lo cual no tuvieron memoria de recordarlo…… LA ZORRA NUNCA SE VE LA COLA……

Eduardo Flores

Antes su medio de transporte, eran el Transporte SUBA y hoy circula en un carro del año… Déjenme decirles que en estos próximos días, habrá una manifestación de sus agremiados en su contra, pues a varios ha despedido injustificadamente, ya que le reclaman derechos que les asisten y esto le molesta bastante a la TAMBIEN HOY REGIDORA POR PARTE DEL PRI… Informan sindicalizados del SUTOC, que Silvia Godoy, es dueña de la empresa que se dedica a cortar el suministro de agua a los deudores de Oomapas, así como también es dueña de la empresa que se encarga de quitar y poner los medidores de agua de los miles de usuarios del organismo, además cuenta con un sueldo muy por encima de sus conocimientos profesionales, además de contar con un sueldo por demás alto como regidora del Cuerpo de Regidores del PRI-Cajeme…

En pocas palabras, esta funcionaria de gobierno, viene cobrando jugosa suma económica cada mes, lo cual ya no soportan sus agremiados, porque se ha servido con la cuchara grande, pisoteando los derechos de sus agremiados y todos piden una explicación que jamás se les ha brindado…

EN LOS PROXIMOS DIAS OFRECERAN UNA CONFERENCIA DE PRENSA, para denunciar públicamente el trato injusto e inhumano que les da la Líder del SUTOC a todos los agremiados, así como también sacaran sus trapos al sol… LO IMPORTANTE DE TODO ESTO, ES… ¿Quién la protege para permitirle que haga tanto desorden administrativo?…………..

Una prueba fehaciente, es que el Síndico Procurador Municipal de la administración pasada, el líder cetemista Manuel Montaño Gutiérrez, fue requerido por el cuerpo de regidores de todos los partidos para que rindiera su declaración sobre algunos bienes e inmuebles que no aparecen…

Sobre esto, Andrés Rico Pérez, dijo que lo requirieron como simple rutina de revisión de dudas, pero que no había nada que esconder, porque tanto él como Lourdes Pórtela, dijeron que la administración pasada fue aprobada por ellos y por las autoridades correspondientes que hoy están en el mando…….

A ESTO SE LE PUEDE LLAMAR, DELINCUENCIA ORGANIZADA, pues, encubrir delitos que deben ser juzgados y sentenciados por las autoridades ministeriales, causa una sanción administrativa y hasta ciertos meses o años en la cárcel por encubrimiento, de darse este grave caso el cual ha sido noticia desde que empezó la administración del PRI EN CAJEME…………. NO PUEDEN SEÑALAR A SU MISMA GENTE DE LOS ERRORES QUE COMETIERON… ¿Verdad Andrés?… Y les digo una cosa, he venido observando a este par de personas que manejan el destino del PRI en Cajeme, de una manera muy protectora, porque si hablan, pierden más… ¿Verdad Lourdes?……….

