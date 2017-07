Frena Gobernadora Pavlovich tarifa excesiva en transporte

Hermosillo, Sonora, julio 4 de 2017.- Al refrendar que la voz de los usuarios debe ser escuchada y atendida, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano planteó una tarifa máxima de 9 pesos al pasaje de transporte público, y no de 13.50 o de 11:50 pesos como requieren los concesionarios o propone el Consejo Ciudadano.

La Gobernadora Pavlovich ofreció mantener, por parte del Gobierno del Estado, el subsidio que permita un ajuste responsable a la tarifa del transporte público, con el menor impacto posible para los ciudadanos.

“En Hermosillo, Obregón y Navojoa, de los 13.50 que piden los concesionarios, de los 11.50 que aprobó el Consejo, propongo quede en 9 pesos, y en esto vamos a tratar de atenderlos a todos”, declaró la Gobernadora Claudia Pavlovich en un video difundido a través de sus redes sociales.

Éste es un tema sensible, reconoció, y por ello con atención ha escuchado la voz del Consejo Ciudadano, concesionarios, usuarios, choferes, trabajadores y los propios ciudadanos.

Ella misma, añadió, ha constatado el estado que guarda el transporte público y sin duda alguna, aseveró, debe mejorarse; subrayó además, que definitivamente no comparte se incremente casi al doble la tarifa actual.

Entregará propuesta a Consejo Ciudadano

La Gobernadora Pavlovich indicó que el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, tiene la instrucción de entregar este martes la propuesta al Consejo Ciudadano para que sus integrantes la analicen y consideren.

El subsidio, dijo, también aplicará para el resto de los municipios, ya que el Consejo Ciudadano del Transporte Público aprobó un alza en la tarifa de este servicio en todo el Estado.

9 pesos solo camiones en buen estado

La Gobernadora Pavlovich subrayó además la solicitud al Consejo de que las unidades que no reúnan los requisitos mínimos para brindar un buen servicio no puedan cobrar la tarifa de 9 pesos que propone.

El Gobierno del Estado, enfatizó, vigilará permanentemente que se preste un servicio digno, eficiente, seguro y con aire acondicionado.