Marea Brava

Eduardo Flores

ES UNA MENTADA DE MADRE DECIR QUE QUIEN MAS TIENE es quien más paga. La tirana realidad; entre más rico pagas menos, menos luz, menos agua, menos impuestos. Mientras la riqueza de nuestra tierra se sigue acumulando en manos de los “PUDIENTES”…

Déjenme decirles que en redes sociales apareció un recibo de luz de la zona norte a nombre de la familia Robinson Bours Luders.

Recibo a pagar por la cantidad de $ 57. 00 pesos con fecha límite de pago el 07 de julio del 2017. Esto ha causado un rechazo total hacia la corrupción que existe en la CFE a favor de los que más tienen… ASI, YA HAN APARECIDO OTROS RECIBOS…

Pero, ¿Quién los hace públicos? Y ¿Por qué?… Muchos que viven del poder político y económico, aseguran que esto es fuego amigo de la corriente política del PRI, porque han de saber que en este partido existen grupos que ansían el poder y hay otros que no quieren soltarlo y por eso exhiben los actos de corrupción que se les brinda a algunos por órdenes de los que nos gobiernan………..

PARA ACABARLA DE AMOLAR, INCREMENTA EL PASAJE DEL SERRVICIO URBANO, y la sociedad en general, rechaza totalmente esta descabellada alza del costo del boleto de pasaje. Lo que si es cierto, es que la Dirección General del Transporte en Sonora, no ha hecho oficial este incremento y mucho menos ha salido publicado en el Diario Oficial del Estado, para aceptar este abusivo cobro que hacen los concesionarios del servicio urbano y sub-urbano de Cajeme…….. VEREMOS QUE PASARA………………..

YA SON MUCHOS los alebrestados por ser el candidato a la Alcaldía de Cajeme, pero nadie de ellos, sale a decir que se investigaran los actos de corrupción que se vienen dando desde décadas atrás, c0mo el caso de los recibos de la CFE que mandan a familias adineradas de la zona norte, y así como el abusivo alza del pasaje del transporte públicos, el cual viene a mermar más la economía de los que menos tienen. Nadie dice nada de esto, pero eso sí, todos quieren el apoyo del pueblo para ser candidatos oficiales a la alcandía de Cajeme………..

ME VINO A LA MENTE UN VAGO RECUERDO DE UN VIAJE que hice a YECORA SONORA en compañía de varios funcionarios del estado y de varios representantes de municipios del sur del estado, donde se tomaron acuerdos para mejorar la economía de algunos municipios de la sierra y de otros del sur, coincidiendo un día por la mañana por fuera de una cabaña con varios de los personajes ya mencionados.

Esa cabaña, era habitada por el Presidente del partido MOVIMIENTO CIUDADANO, Gustavo Almada Borques, quien empezó a repartir un exquisito café de talega a todos los presentes, pero a los de su preferencia, porque cuando le tocó llegar a servir a un reconocido periodista, este le dijo, “A ti no te conozco y por lo tanto no esperes que te brinde un poco de mi café, así de que busca quien te ofrezca por ahí”…

Todos quedamos callados ante tal grosería y opte por levantarme e invitando a mi amigo a retirarnos de la cabaña de Gustavo Almada y me dirigí a mi campamento provisional y digo provisional, porque no alcance cabaña y ahí le brinde a mi amigo, No café, sino todo lo que tuve al alcance de mis manos para que se borrara esa desagradable impresión del despreciable sujeto que HOY QUIERE SER ALCALDE DE CAJEME. Para empezar ni méritos tiene para que pueda ser el representante de los cajemenses. Es un soberbio prepotente, arbitrario y descortés personaje, que abusa de su riqueza, humillando a los demás. Pero veremos que le depara el destino en próximas elecciones del 2018………

