Politica Regional

A partir de octubre será el candidato priista quien recibirá halagos y responsabilidades dentro de la misma clase priista, primero para utilizar mágicamente el dinero que lo lleve a la Presidencia, y en segundo lugar para cubrir las espaldas al grupo Atlacomulco, en especial por los señalamientos que giran en torno a ellos en los grandes temas de corrupción, ya sea OHL, Odebrecht o Pemex.

A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón, Peña Nieto descansará y dormirá tranquilo porque no podrá ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que, respaldado por 23 mil firmas, el 26 de noviembre de 2011 el abogado Netzaí Sandoval acudió a La Haya, sede la Corte Penal Internacional, y acusó al panista de incurrir en dicho delito en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.

Para protegerse y evitar que se le atribuyan las mismas responsabilidades de Calderón Hinojosa, Peña Nieto ordenó a Virgilio Andrade, el mismo que lo exoneró de la Casa Blanca y hoy encabeza la llamada “caja chica” del gobierno (Bansefi), que modificara la ley para que no fuera el jefe de las Fuerzas Armadas el responsable de los actos en contra del crimen organizado, sino el secretario de Gobernación.

Recuerde usted que, en su demanda, el abogado Netzaí Sandoval responsabilizó directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, y entre ellos a los exsecretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Marina, Francisco Saynez, y al entonces titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero también al jefe de las Fuerzas Armadas.

Hoy, todos los actos en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado son autorizados por el titular de Gobernación, así es que será Miguel Ángel Osorio Chong quien podría no solo perder ese mes de octubre la candidatura presidencial del PRI, sino además empezar a preocuparse por armar su defensa ante la CPI, si es que la ciudadanía logra aglutinarse y encuentra otro abogado con el arrojo de Netzaí Sandoval para denunciar al Estado por crímenes de lesa humanidad.

Sabemos que ahora es más factible documentar las violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial en Tlatlaya o Tanhuato. El uso de la tortura está documentado y no será difícil denunciarlos ante la CPI. También es posible que Osorio Chong venza a Luis Videgaray, José Antonio Meade o Aurelio Nuño en la búsqueda por la candidatura presidencial, y también es cierto que puede ganar un pleito ante la CPI.

Mientas tanto, Peña Nieto estará a gusto, disfrutando de alguna otra de sus casas… Esperemos tranquilos el mes de octubre.

Por tra parte, las cosas no pintan bien para Margarita Zavala en sus aspiraciones por alcanzar la presidencia del país. Hace diez meses parecía una carta tan firme para lograr la candidatura del PAN, que podía darse el lujo de amenazar con lanzarse por la libre si el blanquiazul no accedía a darle su venia.

En las encuestas de opinión su nombre figuraba por encima de cualquier otro personaje del PAN y eran momentos en que Hillary Clinton parecía destinada a convertirse en la primera mandataria de Estados Unidos, justamente después de ser Primera Dama.

Salvan a discapacitado de morir en incendio. La valerosa acción del agente preventivo Esteban Gracia Valles salvó la vida de un vecino de la colonia Infonvit Yocujimari, cuya vivienda se incendió la madrugada de hoy, presuntamente consecuencia de un corto circuito.

Edgar Manuel, de 81 años de edad, quien utiliza un silla de ruedas debido que le faltan sus extremidades inferiores, vive por la calle Chiculi 1720, entre Toapa y Otancahui.

El siniestro fue reportado a la 04:30 horas a la Delegación de Policía Yocujimari, acudiendo al lugar varios agentes municipales, entre ellos el oficial Esteban Gracia Valle, quien se entrevistó con Edgar Julián, 19 años edad, quien le dijo que en la parte posterior del inmueble en llamas se encontraba atrapado su abuelo postrado en una silla de ruedas.

De inmediato el agente se trasladó hacía el patio, siendo en esos momento que sobrevino un explosión en el interior de la casa, ocasionando que los cristales de las ventanas se dañaran.

A través de la barda y utilizando una cubeta con gua, el oficial preventivo, mojó al anciano, la vez que le pasaba un tramo húmedo para que se cubriera y evitar así que las llamas lo dañaran.

En esos momentos llegaron los elementos de bomberos, quienes lograron sofocar las llamas, mientras el Policía Municipal lograba rescatar san y salva a la persona discapacitada.

Tarifa debe corresponder a la calidad del servicio. Un llamado a concesionarios e integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte Sustentable a escuchar la voz de los usuarios, hizo la Gobernadora Claudia Pavlovich, a fin de lograr una tarifa razonable.

“Se debe reconocer que concesionarios y el Consejo Ciudadano tienen argumentos válidos respecto al incremento en costos y gastos que impactan al transporte público, pero también los usuarios tienen toda la razón cuando exigen calidad por el servicio que pagan”, explicó.

La Gobernadora Pavlovich indicó que adicionalmente se deberá encontrar un punto de acuerdo, para garantizar soluciones de fondo al transporte público, como exigen los sonorenses.

“Continuaremos escuchando y dialogando para resolver esta problemática y que todos los involucrados hagamos lo que nos toca para llegar a una solución responsable” subrayó la Gobernadora Claudia Pavlovich.