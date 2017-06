¡Culpan a la senadora Anabel Acosta de fuego amigo contra la diputada “Kiki” Díaz Brown en Cajeme, esta desatada la guerra por la alcaldía!

* Los demonios andan sueltos en Cajeme

Por Victor Gallardo

Todavía no son los tiempos y ya tenemos guerra política en Cajeme, de veras que la gran ambición por el poder político no tiene medidas ni dimensiones, en Cajeme está muy clara la gran guerra política que ya se desato con las dos candidatas más fuertes para suceder al “Tino” Félix que son la diputada local “Kiki” Díaz Brown la más fuerte hasta ahorita y la Senadora Anabel Acosta muy débil pero está en la pelea.

Cuentan las malas lenguas que la senadora ya se dio cuenta que la candidata oficial del estado es la diputada local, pues dicen que no soporto tremenda humillación política y empezó a darle con todo al parecer a la diputada aprovechándose de todos los medios a su favor y del gran fuego amigo, sí todo el que se pueda lanzar en contra de la diputada “Kiki” Díaz Brown.

El asunto es que ya Rogelio Díaz Brown se dio cuenta del gran fuego amigo que le traen a su pariente y al parecer ya le informaron a la gobernadora, y hay mucha molestia en el PRI estatal y en el gobierno del estado en contra de la senadora por adelantarse a los acontecimientos políticos y creerse de los mitotes que ella no será la buena siempre para Cajeme.

Eso encabrito a la senadora y propicio el gran desastre político que traen y el gran desprestigio en contra de la diputada “Kiki” Díaz Brown, lo único que están haciendo es hundir a su partido porque queman más al PRI así peleándose como los perros y gatos, todo porque les gusto el huesito y quieren seguir mamando de la ubre política y por ende seguir cobrando su chequesote.

Parece ser que ambas serán llamadas a Hermosillo, “Kiki” Díaz Brown y Anabel Acosta para que dejen de andar agarradas del chongo por una candidatura que todavía no sale, y que todavía no hay nada para nadie, ojala se calmen los ánimos políticos en Cajeme porque así están hundiendo al PRI, así las cosas amigos lectores, el fuego amigo a todo lo que da en Cajeme, le mandan tundir a la diputada “Kiki” Díaz Brown porque al parecer será la buena del PRI por la alcaldía de Cajeme, y eso al parecer no le gusto a la senadora Anabel Acosta y se desato la guerra política en Cajeme, la senadora también la quiere, pero dicen que por indisciplinada no será, ¿Sera así?, pronto lo sabremos amigos lectores, y como dice mi colega “Pepe” Alvarado y si no al tiempo amigos lectores.