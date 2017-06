¡Confirmado el “Tino” sera suplente de Sylvana Beltrones y el Roger va a una diputación local, sera el coordinador en el congreso del estado!

* La diputada local por Hermosillo Flor Ayala será la suplente de Pompa Corella al senado de la república

Jose “Pepe” Alvarado

Vaya que levanto mucha ampolla política la columna de ayer de este aplasta teclas, donde ya la “Gober” dio luz verde a muchos y la verdad parece ser que así es, y reboto la controversia política entre ellos, pues nos aseguran que el Jr., alcalde de Cajeme enfundado en el poderoso apellido Félix, “El Tinito” no le alcanzo para mas su, mala administración lo llevo a conseguir nada mas la suplencia de su amiga Sylvana Beltrones, candidata oficial al senado de la república en el 2018.

Donde aseguran los que saben mas de esto que sera su suplente, y también nos llegan informes fidedignos que la señora gobernadora le dará un premio de consuelo al ex alcalde de Cajeme, Rogelio Días Brown lo hará diputado local como al “Pano” Salido y luego coordinador de los diputados locales del PRI en el congreso en la última mitad de su sexenio.

Otros actores políticos nos dicen que en la ciudad de México el “Borrego” Gándara jura y perjura que en las candidaturas federales no dejara que la gobernadora meta las manos, en lo local que haga lo que quiera, dicen las malas lenguas que así dijo el “Borrego” Gándara, pero en las siete diputaciones federales que tiene Sonora en los 7 distritos él los palomeara en México.

Pues sera el sereno pero esta muy claro que el senador Gándara no quiere a la gobernadora de Sonora y pues hagan sus apuestas señores haber quien puede mas en el 2018, Ernesto Gándara es senador de la república y actual jefe del consejo político del PRI a nivel nacional y ademas gente cercana a Peña Nieto, y en Sonora pues la señorona de los vertidos elegantes Doña Claudia Pavlovich, Gobernadora de Sonora y gente del Lic. Manlio Fabio Beltrones.

Hagan sus apuestas amigos lectores a ver quien puede mas en el 2018, pronto se sabrá quien puso mas gente de sus allegados en los puestos políticos y candidaturas para el 2018, y si no al tiempo amigos lectores.