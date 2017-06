Politica Regional

QUE DEDOS TAN CAROS!, si, asi es, como para morderse una oreja de puro coraje. Resulta que de acuerdo a un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, los mexicanos tenemos que desembolsar la friolera de 13,551 millones de pesos para mantener a 1,124 diputados de todo el país, a los que se les paga sueldo, prestaciones, jugosos aguinaldos, comisiones, presupuestos extras, gastos personales y caiditos cuando se portan bien con el gobierno estatal en turno… Esta es una barbaridad de dinero considerando la poca productividad, pero sobre todo el nulo beneficio real que hay para la población, hasta ahora, nada de lo que se ha aprobado en los últimos años ha traído un beneficio directo a la población. Ahí está la mugre esa del nuevo sistema penal acusatorio, que solo ha servido para beneficiar a los delincuentes. No cabe duda, que caro nos están saliendo esos dedos… Ayer cumplió años el exgobernador Guillermo Padrés, y seguramente ni en sus peores escenarios pensó que lo celebraría tras las rejas

Desde aquí enviamos un sentido pésame para la familia del cajemense Alejandro García Rosas por el sensible fallecimiento de su padre el CP Leonel García Castelo, acaecido el miércoles en Culiacán, Sinaloa. Sus restos fueron traídos a Ciudad Obregón, oficiándosele una misa ayer jueves en la Catedral a las 6 de la tarde. Le sobreviven sus hijos Evelia, Fernanda, Luis Alejandro y Leonel. Descanse en paz. Ah, su hermano Emerito, gran amigo de Don Sergio Gastélum de la Vega

En el inter de tanta canonjias, a los partidos les están dando un jugoso pilón. Tan solo a Ricardo Anaya todavía tiene derecho a promoverse en 102 mil spots de radio y televisión. En tanto que López Obrador podrá mentarle la madre a la mafia del poder en 45 mil spots. Todo esto totalmente gratis para estos precandidatos. No cabe duda que el sistema mexicano es una verdadera chulada, pero a la vez una porqueria, pues ya ven que el palero PVEM como que ya no irá en alianza con el PRI en la elección presidencial del 2018.

CUMPLEAÑOS DIFERENTE.- Se supone que ayer jueves cumplió años el exgobernador Guillermo Padrés, y seguramente ni en sus peores escenarios pensó que lo celebraría tras las rejas, veremos con que nos salen ahora, porque a últimas fechas parece que se anda promoviendo para que se piense que es un reo modelo y además que es como Paquito, ya no hará travesuras. Se dice que sus exfuncionarios lo visitan en forma asidua, y de ser así, seguramente le llevarán pastel, esperemos nomás que no lleve una lima adentro.

En asuntos mas agradables, en estos dias las graduaciones escolares de los diversos niveles están a todo lo que dan, siendo raro que en esta ocasión no destaquen funcionarios publicos o politicos que buscan reflectores rumbo al 2018 como se acostumbraba antaño, dándonos mucho gusto dos casos de graduaciones:

Siendo ellas, las de la Escuela Primaria de las Granjas Micas, antier miércoles a las 5 pm en ese lugar, destacando el altruismo y gestión social de Marthita Moreno, lideresa natural de esa comunidad, como también la graduacion de alumnos de la Secundaria “Robles Tovar”, de Esperanza, ayer en la mañana.

Se aprovechó la ocasión y ceremonia para inaugurar el mural del plantel esperanceño basado en la maestra de antaño venia en los libros gratuitos de las escuelas primarias, reportándosenos muy satisfecho al director del plantel, profesor José Vega, asi como a los maestros, padres de familia y a los integrantes de la Sociedad de Ex alumnos, entre ellos al tenás e infatigable Eduardo “Chito” Zamora y la Licenciada Nydia Razcón Pérez.

Asi como a su hermana, la pintora Denia Pérez de Gutiérrez, de quien fue la idea del mural, ah, por cierto, entre otros ex alumnos están el titular de la SSPM, Antonio Gutiérrez Lugo, el comisario Rubén Bojórquez Salas y el Licenciado y empresario Pedro Mejia Mejia (Super Chico de Esperanza).

En mas de asuntos educativos, ayer tarde a eso de las 6, el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, atestiguaria el lanzamiento de la primera carrera universitaria en Sonora bajo el Modelo Educativo de Formación Dual en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en su sede de calle California casi con Nainari.

Ah, entre tanto, para preservar la cultura como esencia de la sociedad y sea un legado de desarrollo y educación, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Cultura Municipal en conjunto con la Alianza Universitaria y agrupaciones culturales presentaron el proyecto de Agenda Cultural de Cajeme. dieron a conocer 20 actividades artísticas y culturales que realizarán en julio y agosto, por parte de las universidades ITESCA, ITSON, UTS y ULSA.

En otros asuntos, Cajeme, y sobre todo Ciudad Obregón, se encuentran listos para hacer frente a la temporada de lluvias, pues se trabajó en la oportuna limpieza de drenes y canales, con el apoyo del Distrito de riego, dio a conocer el Secretario de Imagen Urbana y Servicios Publicos, Marcelo Calderoni Obregón, indicando que luego de los fuertes vientos de la noche del martes, durante un recorrido se detectaron algunos daños y fallas, como apagones y arboles caidos.

Pero nada de gravedad, como lo corroboró Maria Luisa Zamora, jefa de Protecciٴón Civil Municipal, destacando Calderoni que se continuará trabajando en la limpieza de areas diversas para que se tenga buen funcionamiento, ah, ayer a media mañana, Calderoni Obregón de nuevo se reunió con ex trabajadores de limpia, con quienes lleva excelente amistad.