Marea Brava

Eduardo Flores

CON LA NOVEDAD DE QUE EL PAN, ya tiene listo cuatro candidatos para el 2018. Ellos son: Beatriz López Otero, Julio Cibrián, Andrés Salas y Jesús Félix Holguín, de estos, uno podría ser el candidato oficial a la Arcadia de Cajeme. Pero por si las dudas, el líder del PAN-Cajeme, Rafael Delgadillo Barbosa, dice tener dos cartas más bajo la manga…

Además se sabe que los PITUFOS andan coqueteando con un grupo de Priistas, los cuales no pregona con la ideología política de Gilberto Gutiérrez Sánchez y de Andrés Rico Pérez, líderes del PRI…

LAS HERRAMIENTAS DE CADA PARTIDO, están saliendo a la luz pública. Aun cuando no son tiempos de destapes de nombres, de quien o quienes serán sus respectivos representantes populares del pueblo de Cajeme. Todos los suspirantes de cada partido, andan más calientes que una olla vaporera…… EN FIN QUIEN NO LA QUIERE……… YA HAY.

Tesorería en tu colonia “Ponte al día”. Como el contribuyente se ha vuelto un poco apático en el pago de sus impuestos, el H. Ayuntamiento de Cajeme, ya instaló la oficina móvil por diversos sectores de la ciudad, donde una vez establecida, se perifonea en todo el sector, haciendo del conocimiento de los ciudadanos el lugar donde esta se ha estacionado, además de mencionar los servicios que presta, con la finalidad de que quienes mantengan adeudos se acerquen a conocer las distintas opciones que se ofrecen para regularizarse.

MUY BUENA MEDIDA, pues el calor está muy fuerte y esta opción, es la misma como si fuera a pagar a las oficinas de tesorería. Así que hay que aprovechar esta novedad “Ponte al día”…….. HAY PREOCUPACION CIUDADANA por la inseguridad que se vive hoy en día en Cajeme.

Déjenme decirles que es alarmante el incremento de ejecuciones que se ha venido dando por los diferentes rincones del municipio.

Sabemos que no es un caso único del país, pero, se debe prestar atención para menguar un poco los altos índices de muertes que se dan entre grupos rivales que se dedican a la venta de drogas y quien sabe de qué otras tantas cosas más.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Publica, Regidor priista, Abrahán Ramírez Barrón, dice que el día de hoy en reunión con los responsables de la seguridad en Cajeme, se tomó la decisión de exhortar al Comisionado de la Policía Federal, para que mande a la GENDARMERIA en apoyo de las demás corporaciones, para así, en conjunto abatir el alto índice delincuencial que existe en este desolado y abandonado municipio de la mano de dios… ALGUIEN TIENE QUE HACER ALGO……………

MARCELO CALDERONI OBREGON, pone en su lugar a Tirabichis huevones. Quieren hacer lo que ellos quieren, ya que existen acuerdos que se tienen que hacer y cumplir apegados a la ley, porque así fue el acuerdo que se tomó en reunión de trabajo con el sindicato para que se les puedan pagar horas extras.

Se reconoce que hay sectores que no producen el servicio comercial que se esperaba y por ello. Iniciaran nuevas estrategias operacionales para poder cumplir ambas partes en lo acorado, por lo pronto se deberá respetar las decisiones que tome el titular de Servicios públicos del H. Ayuntamiento de Cajeme…… AQUÍ NADIE SE MANDA SOLO……………

SE REUNIRAN CON LA FUNDACION MONSEÑOR PEDRO VILLEGAS, y será el próximo sábado a las 11:00 de la mañana en la Universidad de la UTS. Aquí habrá una reunión de trabajo con los egresados del instituto Kino, entre otros, y se rendirá un merecido homenaje al legado de Monseñor Pedro Villegas a su trayectoria por el servicio a la comunidad. EL anfitrión organizador, es el Lic. Alberto Flores Urbina. MUCHAS FELICIDADES POR ESTE MERECIDO RECONOCIMIENTO A ESTE GRAN ALTRUISTA SOCIAL……….

El Delegado de Transporte de Hermosillo, Daniel Ocobachi Romero, creo traía una espantosa cruda para decir que los niños ahora deben viajar acompañados de un adulto en un camión urbano…

Además dijo que durante el trayecto los menores deben ir correctamente sentados en los asientos, evitando asomar la cabeza o extremidades por las ventanas y, en el caso de los bebés, deben viajar en brazos de sus madres y no parados en los asientos, además de evitar subir con alimentos o bebidas o tirar basura en el vehículo.

ESTE FUNCIONARIO está mal de la cabeza o llegó drogado a trabajar. Lo invito a que maneje disfrazado un camión urbano a las horas pico, para que vea el trato que ofrecen los usuarios a los operadores, nada más por llegar a decirles que no tiren basura en el piso. NO SABE LO QUE LLEVA EL COSTAL, MAS QUE EL QUE LO LLEVA……….. A USTED LO DEBEN CAPACITAR PARA QUE ENTIENDA………………..

