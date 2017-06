¡Da gobernadora luz verde a sus candidatos, consentidos y así acomodara su nuevo gabinete para el 2018!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Miren amigos lo que hoy les comentaremos de buena fe y de muy buena fuente, y sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni de ayudar a otros, finalmente todos los políticos son iguales, nomás llegan al poder se hacen vivos se les sube y se creen la divina garza muchos hasta se olvidan de quien los ayudo a llegar al poder y hasta osan los ingratos de creer que se casaron con el puesto, pero en fin así es la política de asquerosa y cochina.

El asunto es que todo parece indicar que al parecer la señora gobernadora del estado ya dio luz verde a sus más allegados y consentidos amigos políticos para que busquen posicionarse cada quien en sus respectivos Nuevos puestos políticos, como por ejemplo por Hermosillo ya se da casi un hecho que el candidato del PRI a la presidencia municipal será el “Pato” De Lucas actual secretario de educación pública, y así para Guaymas ya la diputada federal Susana Corella tiene luz verde para empezar a posicionarse para la alcaldía de Guaymas.

Y así para Obregón se dice que como Rogelio Díaz Brown quedo fuera de la candidatura a la senaduría, será su pariente Kitty Díaz Brown la que tiene la

bendición de la “gober” para la alcaldía, y así sucesivamente para Navojoa la diputada Ana Luisa Valdez será la candidata naturalita a la presidencia municipal de La Perla del Mayo, para que Manuel Bustamante sea el candidato naturalito a la diputación por el séptimo distrito con cabecera en Navojoa.

Así mismo ya Sylvana Beltrones y Miguel Pompa Corella tienen luz verde de la jefa de Sonora para posicionarse los dos como candidatos al Senado de la república, y así se irán acomodando todos los cuadros políticos que a la “gober” le convienen, se dice también que El “Pano” Salido llega como

nuevo secretario general de gobierno cuando Pompa Corella renuncie para buscar la senaduría junto con Sylvana, se dice también que a la SEC llega Kity Gutierres Mazon como nueva secretaria de la SEC por el “Pato” De Lucas, se dice también que El “Maloro” Acosta buscara la reelección en Hermosillo y así muchos ya tienen luz verde para irse posicionando en sus respectivos municipios y distritos Locales y federales.

Como en Cajeme por el sexto distrito dicen se lo darán otra vez a Ricardo Bours y así buscaran unir todas las fuerzas políticas del estado para no perder ante lo que se viene, unas elecciones muy complicadas para el PRI en el 2018, ya que sus gobernantes actuales muchos han quedado a deber mucho al pueblo, y muchos han sido malísimos administradores, y por eso pueden perder en las próximas elecciones y pensando en que pájaro que no vuela que agarre ventaja a lo mejor por eso ya a muchos precandidatos les dieron luz verde y por eso ya andan en plena campaña disfrazada buscando ser ellos los buenos para el 2018.

Lo que sí está muy claro es que Rogelio y “El Tino” quedan ya fuera delas senadurías y hasta de las diputaciones federales, pueda ser que a lo mejor ya de última hora alcancen unas diputación local y quién sabe, y si no al tiempo amigos lectores.