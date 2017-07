Marea Brava

* SIGUEN PRI Y CNOP, fraudeando a gente inocente con viejas prácticas de la promesa incumplida. En este caso, el Presidente del PRI-Cajeme, Andrés Rico Pérez, la Secretaria General del tricolor municipal, Lourdes Portela Peñuñuri, acompañados del líder de la CNOP-Cajeme, José María Urrea Bernal y su socio de leperadas, Ismael Rodríguez Ulloa, se encuentran estafando a más de 80 personas que les pagan cuota semanal de 50 pesos a cambio de una concesión de TAXIS… DEJENME DECIRLES QUE ESTO ES TOTALMENTE FALSO… Estos sujetos deben ser denunciados ante la instancia correspondiente

* CAMBIANDO DE TEMA…… La Diputada Kiki Díaz Brown, la Secretaria de Desarrollo Social Denisse Navarro Leyva, la Senadora Anabel Acosta, Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, Juan Leyva Mendivil, Ricardo Bours Castelo, el Diputado Emeterio Ochoa Bazua, entre otros más, quieren ser el Alcalde de Cajeme… ¿Por quién votaría usted?… Pero recuerde que todos tienen un pasado diferente para bien o para mal… Bueno o malo.

Estos sujetos deben ser denunciados ante las instancias correspondientes, pues jamás la Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, se ha comprometido con este asunto y mucho menos vendrá a Cajeme a hacer entrega oficial de estas supuestas concesiones y menos acompañadas de una unidad automotriz.

Andrés Rico y Portela Peñuñuri, dieron por inauguradas estas reuniones de trabajo en las propias instalaciones del partido, lo cual deja claro con son parte de este fraude, los cuales se dan cada martes y de ella obtienen alrededor de 4 mil pesos por semana, lo que da alrededor de 16 mil pesos mensuales por un fraude bien elaborado por este cuarteto de bandidos que dejan mal parado al PRI-Estatal y al propio PRI-Cajeme…

VIA TELEFONICA me comunique con Ismael Rodríguez Ulloa, para conocer de cerca esta estafa, y aceptó que ingresara como otro miembro más, pero me dijo que debía pasar con Alonso o Alfonso Murillo, quien funge como tesorero de esta organización para pagarle las cuotas atrasadas de más de un año, para así poder pertenecer a este gremio de personas fraudeadas.

Andrés Rico en conferencia de prensa, lo cuestione sobre esto y dijo desconocer el reparto de estas concesiones, pero otras personas que laboran al interior de su partido, aseguraron que estas reuniones se están llevando a cabo y a nombre de la primera autoridad del Estado… ¡POR FAVOR!… ¿Qué está pasando con el PRI en el Estado?… ¿Ya no se usan estas prácticas, menos utilizar el nombre de Claudia Pavlovich para una estafa ciudadana?…

GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ, LIDER DEL PRI-ESTATAL, no se da cuenta que José María Urrea Bernal le anda robando las bases para ganar un juego ilegal. El que si perderá este juego, será el propio Partido Revolucionario Institucional PRI, si las cosas se salen de control……..

Pero recuerde que todos tienen un pasado diferente para bien o para mal… Bueno o malo….. Informe a mi correo o celular…. El PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, tiene como líder a Gustavo Almada y a otros que no tienen carrera política dentro de la sociedad cajemense, pero aun así, quieren participar en puestos de elección popular. Gustavo Almada, no tiene mérito alguno para ser Alcalde de Cajeme, pero eso no lo decido yo, pero si los jefes de este aprendiz de político.

Hay otros que se golpean el pecho dentro de este partido y carecen de solvencia moral para andar pregonando que ellos son el futuro de Cajeme, si algunos de ellos, hasta averiguaciones del fuero común tienen ante la PGJE… EL PAN-Cajeme, ahí, todavía no se deciden por un perfil que logre rescatar la credibilidad de los pitufos, pues Guillermo Padres Elías y Roberto Romero Sapiens, hundieron al partido con el robo del siglo de su administración, y este duro golpe, pone en entredicho cualquier movimiento que realizan supuestamente a favor de la sociedad cajemense… DEJARON HUELLA REPROBADA……………….

