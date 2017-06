Tránsito inicia operativo contra motociclistas

Óscar Félix/El Regional

El Departamento de Tránsito Municipal continúa apliacando el operativo para garantizar que los motociclistas usen su casco de seguridad y vigilar que porten sus documentos.

Estas acciones son realizadas en distintos sectores de la ciudad donde se verifican de manera visual las condiciones mecánicas de las respectivas unidades a inspeccionar.

Esto tiene como objetivo hacer un llamado personal a los conductores de este tipo de unidades, y hagan conciencia del cuidado de sus vidas, porque es obligación el uso del casco y sobre todo respetar los señalamientos viales..

En caso de no contar con documentación de la unidad o licencia de conducir el vehículo es remolcado al corralón.

Se insistió que esto se realiza con la finalidad de disminuir los índices de mortandad que se han presentado en el municipio por accidentes en motocicleta y que los ocupantes no portan el casco de seguridad.

Por último dichos operativos se estarán realizando en distintos puntos del municipio así como también el personal de la dirección estará infraccionando a quienes no cuenten con el casco de protección.