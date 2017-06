Concluye primera etapa de campaña “Ya no les hagas el paro”

Hermosillo, Sonora; junio 27 de 2017.- La campaña preventiva “Ya no les hagas el paro” de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del Gobierno del Estado llegó a 73 mil 425 jóvenes, en su primera etapa, declaró Zaira Fernández Morales.

La titular de la Dependencia explicó que a través de ésta se busca evitar que menores de edad consuman alcohol y al mismo tiempo se les informa sobre las consecuencias o sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de ser detectados cometiendo esa irregularidad.

“Logramos impactar a 73 mil 425 jóvenes y niños del estado de Sonora en sus diferentes municipios, fue un esfuerzo importante de padres de familia, maestros, autoridades de las Secretarías de Educación y Cultura y de Seguridad Pública”, manifestó.

Fernández Morales dijo que establecieron una relación importante con la Secretaría de Seguridad Pública para impartir pláticas a padres de familia, a través del programa Escudo Ciudadano de dicha dependencia.

“Es la primera etapa, en vacaciones vamos a seguir concientizando a través de dependencias gubernamentales para posteriormente entrando agosto y septiembre empezar con la segunda etapa de la campaña que culminará con la sanción al ciudadano que todavía no se ha concientizado ni toma su responsabilidad en sus manos”, enfatizó.

La funcionaria reveló que en lo que va del año se han aplicado ocho multas por venta a menores de edad por la cantidad de 246 mil pesos cada una, monto máximo para una sanción de este tipo que va desde los 80 mil pesos.

Exhortó a padres de familia y sociedad en general a convertirse en observadores ciudadanos y reportar al número 089 cuando se presencie la venta de alcohol a un menor y hacer la denuncia correspondiente para actuar ante el problema.

Uso de credenciales de elector apócrifas

La Directora de Alcoholes indicó que actualmente en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizan pláticas de prevención del delito de uso de credenciales para votar falsas.

“Es una colaboración que nada más el estado de Sonora la tiene con PGR y con el INE, se hace un llamado a los padres de familia que le den esta información a sus hijos, que no se les haga fácil porque realmente no nada más le abren las puertas al antro sino también al crimen organizado”, apuntó.

Revalidación de permisos para venta y consumo de alcohol con números positivos

Zaira Fernández Morales señaló que un 82% de permisionarios efectuaron la revalidación de licencias para la venta y consumo de alcohol hasta el 31 de mayo, periodo oficialmente permitido, es decir 5 mil 160 expendedores y vendedores cuentan con su permiso vigente.

Invitó a todos aquellos permisionarios que hicieron el pago en tiempo y forma a acercarse a las Agencias Fiscales o a la Subdirección de su municipio para culminar con el trámite de revalidación, cuyo último paso es recibir el holograma correspondiente al 2017.

Puntualizó que deben solicitar el holograma, sin costo alguno, para portarlo en el cartón o licencia que mostrarán a los inspectores en caso de una verificación, ya que al no contar con el mismo pueden hacerse acreedores a una sanción que va de 5 mil hasta 56 mil pesos.