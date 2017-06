¡Denuncian al jefe de la CECOP en Sonora, Manuel Bustamante, anda en plena campaña quiere ser candidato del PRI a la diputación federal por el séptimo distrito!

Jose “Pepe” Alvarado

Piden reconocidos priistas del Sur de sonora piso parejo, no se vale que aprovechándose del cargo que ostenta como jefe de la CECOP en Sonora Manuel Bustamante Sandoval ande en plena campaña aprovechándose del puesto.

En misa y vendiendo las cañas ya los priistas del Sur de Sonora, se dieron cuenta que Manuel Bustamante no desaprovecha ninguna reunión de trabajo en el Sur de Sonora principalmente en Navojoa, Huatabampo, Álamos, Benito Juárez y Etchojoa donde el séptimo distrito tiene más votos para decirle a sus allegados que ya tiene luz verde del PRI y de su jefa y súper amiga la gobernadora del Estado.

Y que por eso ya anda muy activo apareciéndose cada rato por esos municipios del sur, dándose a conocer más y placeándose para así agarrar ventaja sobre sus otros posibles contrincantes como Bulmaro Pacheco actual jefe de la Fundación Colosio en Sonora, como la propia diputada local Ana Luisa Valdés, como Onésimo Mariscales que otra vez la quiere y así muchos que pudieran ser.

Pues ya se les adelanto Manuelito Bustamante aunque Manuel ya tiene en su haber dos derrotas electorales, la primera la perdió cuando fue candidato por primera vez a la alcaldía de Benito Juárez y la segunda cuando quiso ser diputado local por Etchojoa – Benito Juárez también la perdió.

Así es que no crean que la tiene muy segura Manuelito Bustamante, en caso de ser el elegido competiría de seguro contra el panista actual alcalde de Navojoa el Dr. Silva Vela ya que es el bueno del PAN por la diputación federal del Séptimo Distrito, y si no al tiempo amigos lectores.