Marea Brava

* LA KIKI DIAZ BROWN, trae todo un equipo como si anduviera en campaña… ¿De dónde agarra dinero para darle de comer a tanto huevón que trae por un lado de ella. … ¿Y Miguel Ángel Murillo, dónde anda?… ¿Qué no ven que esta actitud daña bastante al tricolor?, … O, de plano andas en el equipo de ella?… Creo yo, tanto a la Diputada como a Miguel Ángel Murillo se les debe investigar por el derroche de tanto dinero… ¿Qué mal se ve ésta LadyDiputada?… No espera los tiempos y ya anda en campaña por la Alcaldía de Cajeme… ¡Pobre ilusa!.

* POR OTRA PARTE, LAS GASOLINERAS DE CAJEME, están haciendo su agosto con la complacencia de PROFECO. Nadie les supervisa las bombas y nadie les molesta por vender litros incompletos a los consumidores… ¿Qué pasa Rolando Gutiérrez?… Tu responsabilidad es proteger y defender los derechos de las y los consumidores. Sobre esto último, no se te ve que te pongas las pilas y todos roban a sus anchas… O TE PAGAN CUOTA… Ojala y no sea así… Debes ver que las consecuencias de la corrupción, solo trae problemas graves y espero no estés en uno ya.

Eduardo Flores

LAS EJECUCIONES SON EL PAN DE CADA DIA EN CAJEME, y las autoridades de las diferentes corporaciones dicen andan trabajando y no pueden dar con ellos… ¿Les creemos?… EN FIN….. OTROS QUE DAÑAN AL PRI…

Hay un grupo de vividores que ocupan oficinas del Partido Revolucionario Institucional, para organizar reuniones con padres de familia, a los cuales les están prometiendo concesiones de TAXIS y esto es un fraude electoral que están utilizando para acarrear agua a su molino los dirigentes del PRI-Cajeme.

Estas prácticas ya pasaron de moda, pero andan desesperados los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, poniendo en juego la poca credibilidad que le queda al tricolor, y este tipo de actuaciones, podrían ser aprovechados por los panistas que están hundidos por el desmadre que dejó Guillermo Padres Elías, pero la gente está observando y siente que les siguen viendo la cara los del PRI y es aquí donde puede resucitar el PAN, porque la gente ve que siguen haciendo lo mismo, sin medir las consecuencias de sus acciones. ¿Alguien tiene que parar estas burradas?…

Bueno. ¿Y el dirigente del Comité Directivo Estatal, donde está?……….. LLAMA… Canadevi a poner freno al alza del cemento. Este material se ha ido por las nueves y nadie ha podido regular un precio razonable de este producto…

SONORA, es uno de los estados más caros de la República Mexicana. Aquí hay miseria por culpa de los caciques. Todos los inversionistas huyen de este Estado. Prefieren invertir en Baja California, pues haya los costos de operación de sus naves, es por debajo del 70 por ciento de lo que les cobran en Sonora ………… ALGO SE TIENE QUE HACER………. DICE, Martha Arely López Navarro, titular del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ISTAI), que el municipio de Cajeme es el primero en el estado de Sonora en cumplir con el 100 por ciento de sus obligaciones en materia de transparencia y se mantiene como referente en ese ámbito………. ¿LE CREEMOS?, PORQUE MUCHOS LO DUDA.

