Politica Regional

Con el propósito de concientizar a alcaldes y funcionarios municipales acerca del uso eficaz y transparente de los recursos públicos, Cajeme fue sede ayer martes de la reunión regional con fines a la preparación de la cuenta pública, en la que convergieron 13 municipios del sur de Sonora y aunque sus ediles no lo externaron en publico, algunos dijeron que es preocupante el retraso de entrega de participaciones estatales..

El alcalde Faustino Félix Chávez, manifestó que ese tipo de reuniones sirven de orientación con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, para dar respuesta a la gente y rendirle cuentas claras; asimismo, dijo, el poder atender las recomendaciones que hace el ISAF y solventarlas en tiempo y forma, también ayudan a poder rendirle cuentas la ciudadanía.

El que se atienda los temas de transparencia, como en el caso de Cajeme, donde el 100 por ciento de lo que establece el marco regulatorio se han cumplido, siendo el primer municipio de la entidad en cumplir con el ordenamiento federal y uno de los primeros cinco en cumplir con la totalidad de las obligaciones, lo que ayuda a generar confianza en la ciudadanía y que ésta se acerque para trabajar junto con la autoridad municipal en la solución de los problemas que le aquejan, afirmó Félix Chávez.

El Secretario de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro exhortó a los alcaldes y representantes de los municipios presentes a cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, no por la sanción que puede ser aplicada de no hacerlo, sino por convicción; asimismo, los llamó a dar la importancia debida a las contralorías de los municipios que presiden, de manera que entreguen la información correcta y se pueda cumplir en tiempo y forma con los postulados del Sistema Nacional Anticorrupción.

Martha Arely López Navarro, titular del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ISTAI) manifestó que la dependencia a su cargo como el IFAI y la Secretaría de la Contraloría convergen en el propósito de ayudar a los municipios a cumplir con sus obligaciones en transparencia, de las cuales son 75 a nivel nacional y 48 en el nivel estatal, siendo su participación la mejor de todo los ponentes, sin duda alguna.

Participaron en la reunión el Vocal Ejecutivo de CEDEMUN, Abraham Montijo Cervantes; asimismo, los alcaldes de municipios del sur de la entidad: Eusebio Miranda Guerrero, de Bácum; Ubaldo Ibarra Lugo, de Etchojoa; Heliodoro Soto Holguín, de Huatabampo; Raúl Silva Vela, de Navojoa; Enrique Burboa Valenzuela, de Quiriego y Jesús Fermín Guillén Valenzuela de San Ignacio Río Muerto, así como funcionarios y representantes de los ayuntamientos de Álamos, Benito Juárez, Empalme, Guaymas, Rosario y Yécora.

Ah, en mas de obras publicas, y en grillas, hace dias el corresponsal de “La Mia” en Huatabampo, Salvador Hernández, dijo al aire que Heliodoro Soto Holguin para nada menciona al diputado federal Próspero Ibarra en ceremonias de arranque de obras federales e inauguración de otras tantas aun cuando el legislador gestionó y tocó puertas en oficinas federales en la capital del pais, concretándose el chaparrito en elogiar y adular a la gobernadora Claudia Pavlovich al grado que cae mal y enfada a la gente.

Ah, el corresponsal informó también que Heliodoro Soto dio a conocer que “ahora siiiii!” se empezará, no a pagar, sino abonar, a los empleados del Omapas del lugar, ah, y a manera de mas jiribilla, Salvador Hernández dijo que en tanto que el chapito se queja de escasez de recursos financieros, son ya varios viajes particulares a Tucson, San Carlos y Guadalajara, y no precisamente para gestionar recursos publicos, sino para gastar lo poco que se tiene.

En mas de pesos y centavos publicos, este miercoles 28 cumple año mas de bodas el Secretario de Hacienda Estatal, Raul Navarro Gallegos y su compañera de toda una vida, Armida Vázquez, pero algo de ultimo momento empañó tan importante fecha, pues antier lunes dejó de existir el atento y servicial Manuel Villarreal, sobrino de Armida, llegando ambos a Ciudad Obregón para acompañar a la familia del estimado y atento Manuel, brazo fuerte de Gruas Villarreal. Raul se regresó ayer a Hermosillo, pero Armida se quedó por unos dias, nos dijo un amigo del caballeroso Secretario de Hacienda.

En otros asuntos, la verdad que los ganadores varonil y femenil del reciente concurso de musica La Voz de Cajeme CTM, Alonso Robles y Thelma Valadez, no le piden nada a esos cantantes que salen en los concursos o certamenes musicales que organizan Televisa y TVAzteca, y se los decimos, lector, porque escuchamos sus melodias que los llevaron a ser los triunfadores dentro de los casi 40 concursantes, son vocez ocultas y valiozas, pero ya no tan ocultas gracias a este certámen, y ahora viene el estatal en noviembre que será en Hermosillo, informa el ingeniero Fernando Millán, dirigente de la CTM. Robles es de la maquiladora Timmex cuyo Sindicato dirige Toño Valdez.