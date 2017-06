Politica Regional

Anuncia Luis Iribe operativo contra Uber en Ciudad Obregón. ¿Bien, o mal?. ¿Y la competencia sana? ¿Y el libre mercado Luis Iribe, dónde está? Y el Sonora de oportunidades de que a cada rato habla la gobernadora Claudia Pavlovich, dónde está?… La convocatoria de registro para participar en el Encuentro de Negocios con Empresas Mineras ya se encuentra abierta, por lo que las empresas obregonenses que desean convertirse en proveedores pueden conocer las necesidades de dichas empresas en Canaco… De plano, no hay tregua de quienes pretende callar las vocez de los comunicadores de medios de prensa, pues el cuerpo calcinado del periodista mexicano Salvador Adame, secuestrado en mayo en el estado central de Michoacán, fue hallado e identificado por las autoridades, informó el fiscal estatal, subiendo a seis los reporteros muertos en el país este año… Y por si eso fuera poco, Rafael “El Borrego” Chávez, hermano del ex boxeador Julio César Chávez, fue asesinado antenoche al resistirse a un asalto en su casa en Culiacán!

A partir de este martes la Dirección de Transporte y la Secretaría de Seguridad Pública municipal iniciarán un operativo en contra de los automóviles Uber que den el servivcio de taxi aqui en Ciudad Obregón, anunció ayer Luis Iribe Murrieta en conferencia de prensa en la vieja sala del Cabildo de Cajeme en presencia del titular de la SSPM, Antonio Gutiérrez Lugo. Y el Sonora de oportunidades de que a cada rato habla la gobernadora Claudia Pavlovich, dónde está?

El director de Transporte en el Estado explicó que la empresa Uber no está registrada ni cumple con otros requrimientos oficiales para operar en el Estado, por lo que aquellos automóviles que ofrezcan el servicio será detenidos y sus conductores deberán pagar multas que van de 8 mil a 80 mil pesos, además de que la unidad será llevada a un “corralón” municipal.

Iribe Murrieta señaló que estas sanciones se han estado aplicando en Hermosillo, donde a diario se detienen varios automóviles Uber y se les aplican las sanciones mencionadas. En la capital del Estado alrededor de 1 mil unidades prestan este servicio. Bueno, si bien es cierto los taxistas tienen prioridad en el servicio, la competencia es sana, señor Director del Trasporte de Sonora.

“En Obregón hay mercado suficiente para taxis y para Uber y es importante que absolutamente todos se conduzcan con respeto y no se permitan agresiones entre ellos. Los problemas se arreglan con diálogo, no con golpes”, dijo, advirtiendo que no habrá tolerancia para quienes ofrezcan el servicio de Uber pese a que esta empresa ha ofrecido a los reclutados como concesionarios pagar las multas por ellos.

¿Bien, o mal”. ¿Y la competencia sana? ¿Y el libre mercado, Luis Iribe, dónde está? Preguntas sin respuestas!

Por su parte Antonio Gutiérrez Lugo, Secretario de Seguridad Publica de Cajeme, afirmó que todos los elementos de la corporación han recibido la orden de proceder contra los automóviles Uber a partir de este martes. Bien, pero también se deberia de proceder contra los llamados taxistas “piratas”, aparte de que muchos de ellos usan el servicio como pantalla para cometer actos ilicitos

Y el Sonora de oportunidades de que a cada rato habla la gobernadora Claudia Pavlovich, dónde está?

Convocan a proveedores para empresas mineras. Asi es, la convocatoria de registro para participar en el Encuentro de Negocios con Empresas Mineras ya se encuentra abierta, por lo que las empresas que desean convertirse en proveedores pueden conocer las necesidades de dichas empresas, anunció Irving Fernando Rivera Carrillo, vicepresidente de Canaco Servytur.

Rivera Carrillo añadió que las empresas mineras están interesadas en la proveeduría regional, por lo que se les ha planteado que este encuentro se realice año con año en Ciudad Obregón, además, se planea la formación de un subencadenamiento, de manera que, las micro y pequeñas empresas de la localidad puedan proveer a las empresas que sí logren hacer negocios con las mineras.

De plano, no hay tregua de quienes pretende callar las vocez de los comunicadores de medios de prensa, pues el cuerpo calcinado del periodista mexicano Salvador Adame, secuestrado en mayo en el estado central de Michoacán, fue hallado e identificado por las autoridades, informó el fiscal estatal, subiendo a seis los reporteros muertos en el país este año.

El cadáver de Adame fue localizado el 14 de junio por agentes de la policía y el ejército mexicano en un lugar conocido como Barranca del Diablo, sobre la carretera que une los pueblos de Lombardía y Nueva Italia, precisó el fiscal de Michoacán, José Martín Godoy, en una conferencia de prensa. “Las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame”, precisó Godoy.

Adame, propietario de un canal de televisión local, había sido secuestrado el 19 de mayo en Nueva Italia, en el centro de Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado.

El secuestro ocurrió dos días después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometiera a fortalecer los mecanismos para garantizar la seguridad de los periodistas y a combatir la impunidad, como respuesta al asesinato de Javier Valdez, un reputado reportero cuya muerte ha sido condenada dentro y fuera del país.

Y por si eso fuera poco, Rafael “El Borrego” Chávez, hermano del ex boxeador Julio César Chávez, fue asesinado antenoche al resistirse a un asalto en su casa, en la Colonia Gustavo Díaz Ordaz, de Culiacán, Sinaloa. Las autoridades informaron que el fallecido tenía 53 años de edad.

Se informó que el hecho se registró alrededor de las 23:20 horas, en la vivienda de Rafael, ubicada en la calle Sexta e Hilario Medina, en el mencionado sector. Se dijo que hasta el domicilió llego un hombre e intentó asaltar al hermano del ex campeón mundial de boxeo, amenazándolo con una pistola.

Al parecer Rafael no le entregó sus pertenencias al asaltante y éste le disparó en varias ocasiones con el arma que portaba, y huyó del lugar.Tras la agresión Chávez González quedó muerto en el lugar, mientras que sus familiares alertaron a las autoridades.