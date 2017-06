Cumple Gobernadora Pavlovich sueño de Dayra

* Recibe niña impresora Braille, compromiso de la Gobernadora Pavlovich

Ciudad Obregón, Sonora, junio 25 de 2017.- Como parte de la tarea de otorgar a niños y niñas de la entidad educación de calidad y mejores oportunidades, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano cumplió el sueño de una adolescente que carece del sentido de la vista y ama la lectura.

El punzón, la regleta, el papel especial para escribir en Braille y las pequeñas manos de Dayra Daniela Jiménez Núñez, de 11 años de edad, descansarán un poco ya que su sueño de tener una impresora especial se cumplió.

Impulsando la educación y brindando oportunidades de desarrollo a todos los niños y niñas de Sonora incluyendo siempre a personas con capacidades especiales la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo realidad el deseo de la pequeña Dayra.

Fue el 11 de mayo de 2015 cuando Dayra Daniela conoció a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en aquél entonces candidata y le pidió le cumpliera su mayor anhelo que era tener una impresora Braille, hoy ese sueño se hizo realidad.

“Quiero agradecer a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por cumplir la promesa que estando en campaña me hizo y que hoy cumple, muchas gracias por ese apoyo a la educación y en especial a nosotros los niños con discapacidad”, expresó Dayra.

En representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich, el Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown, entregó la impresora que permitirá a Dayra realizar sus tareas tal y como lo hacen sus compañeros.

La sonrisa iluminó el rostro de Dayra al recibir la máquina que para ella simboliza un sueño cumplido, asegura la utilizará de la mejor manera ya que imprimirá libros al no contar con ellos físicamente y al ser fanática de la lectura es una de las principales actividades que podrá efectuar.

“Voy a utilizar bien esta impresora y me va a servir bastante, con ella mis maestros van a poder imprimir en Braille actividades que antes no podían, yo la voy a usar mucho ahorita en primaria y en secundaria, además tenerla en mi comunidad beneficia porque si algún niño invidente la necesita yo lo puedo ayudar a imprimir y juntos trabajar con ella”, manifestó.

Junto a sus padres, Ramona Núñez Barba e Isidro Jiménez Olvera, así como de sus cuatro hermanos, Dayra mostró su felicidad al tocar la impresora y recordó las palabras de muchas personas que le dijeron que difícilmente alguien podría cumplir ese sueño.

“El día de hoy me entregan una impresora Braille, me siento emocionada y feliz porque no esperaba que fuera real, le doy las gracias a la Gobernadora Pavlovich Arellano de cumplirme mi sueño”, reiteró.

La pequeña está por ingresar al sexto grado en la primaria Álvaro Obregón, del ejido El Tobarito del municipio de Cajeme, a su edad tiene la firme convicción de que quiere ser maestra de educación especial y dar clases a niños invidentes como ella.

Con un promedio y asistencia perfectos, las materias favoritas de Dayra son Español y Matemáticas, indicó que lo primero que imprimirá serán los salmos que leerá el próximo domingo en misa.

Agregó que admira a su maestra Laura Guadalupe Ramírez quien aprendió Braille para enseñarle a leer y escribir.

Al preguntarle qué le diría a los niños y niñas sonorenses para que sean unos buenos estudiantes, aseveró: “Si yo puedo ellos también pueden”.

Los padres de Dayra, Ramona e Isidro, agradecieron a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y al Secretario Rogelio Díaz Brown por hacer realidad el sueño de su hija.

“De ella hemos aprendido que todo se puede, ella dice que lo único que no puede hacer es ver y es cierto, estamos muy agradecidos, pensábamos que era algo que no iba a poder lograrse porque se trata de un equipo muy caro pero siempre tuvimos la esperanza y gracias a Dios y a la Gobernadora que pudo cumplir esta promesa, le vamos a dar el mejor uso”, afirmaron.