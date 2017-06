Marea Brava

* La Diputada Kiki Diaz Brown, ya no se ha dejado ver, desde que le llamaron la atención en una escuela de Esperanza, pues hizo entrega -donación de unos balones de 50 pesos, aprovechando el momento, quiso hacer proselitismo político en el plantel educativo y con pancartas en mano, estudiantes y maestros, le hicieron ver que al interior de la escuela no se podían hacer actos de proselitismo, lo cual ha generado varios comentarios negativos en su contra por redes sociales. CREO, ESTA ES LA CAUSA POR LO QUE YA NO SE APARECE por las colonias repartiendo regalos, con el mismo dinero del pueblo.

* Ni una mujer menos por feminicidio y ni una mujer más violentada en Sonora, es la intención de nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich, por lo que instruye a trabajar de manera incansables en la garantía de seguridad de las mujeres de Sonora….. TODAS LAS INTENCIONES SON BUENAS, pero hay que aterrizarlas para multiplicar. La Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) dice que más de 300 mujeres de algunos municipios recibieron información sobre temas de Género, Prevención de Violencia contra las Mujeres, Nuevas Masculinidades, Autoestima y Mecanismos de Defensa Legal.

LA DIRIGENTE DE la organización Mujeres Activas de Cajeme ha mantenido el paso libre de la caseta de cobro de Esperanza por varios días consecutivos…… Alba luz Borbón, presidenta de esta organización, los tiene bien puestos, pues permitir el libre tránsito de una rúa federal, trae consecuencias legales y creo, este pequeño grupo de mujeres podrían enfrentar cargos por este delito.

Dice ella, que la apoyan empresarios, agricultores y trabajadores del campo que diariamente circulan por esa rúa, pero déjenme decirles que yo, no he visto maquinaria del campo, ni a empresarios acompañándola en esta lucha perdida. Y digo perdida, porque jamás, logrará que se libere el libre tránsito de las carreteras de Sonora.

Pero una cosa si dejo muy en claro, mis respetos para estas valientes mujeres, pues enfrentar a la federación, trae consecuencias fatales para quien o quienes lo hacen……………..

SIGUE LA SUMA DE PARTIDOS CON MORENA, mire, más de mil delegados del Partido de Trabajo resolvieron ir en alianza en el 2018 con Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador. MORENA,.

Esto quiere decir que las elecciones que vienen, serán bastantes reñidas. Obvio que habrá muchas inconsistencias en el proceso, pero ya es común ver este tipo de actuaciones por parte de aquellos que no quieren soltar el poder, porque de perderlo, deberán poner tierra de por medio porque ahora se usa que termina una administración y varios ingresan a prisión por sus malos manejos administrativos…

Por lo pronto, MORENA se encuentra trabajando con todo para lograr llegar a la silla presidencial…… YA VEREMOS.

Hablando de corrupción, déjenme decirles que hay mucha molestia en Playa Los Algodones. Ya no se puede caminar por la orilla de esta playa. Existen cercas que instalaron como propiedad privada de alguien, lo cual no puede ser, porque se supone que todas las playas de Sonora son públicas. Esto ha generado comentarios ciudadanos de todo tipo contra las autoridades de la federación, estado y municipios, porque alguien debe haber privatizado esta playa publica, tan visitada por cientos de familias de Cajeme, Guaymas, Navojoa, Hermosillo y puntos circunvecinos.

Los ciudadanos piden una explicación a quien corresponda o en su caso tomarán la decisión de destruir esas vallas que impiden caminar de lado a lado a los paseantes por la orilla de esta playa…… HABER QUIEN DIJO YO………………….

A la fecha han realizado seminarios en Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Empalme, Guaymas, 3 en Hermosillo, Navojoa y Cajeme, en los cuales se han capacitado a alrededor de mil 400 mujeres, incluyendo a habitantes de Quiriego, Benito Juárez, Rosario Tesopaco, Bácum y San Ignacio Río Muerto, que acudieron al que se desarrolló en Cajeme…

