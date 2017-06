Politica Regional

Con miras a la asamblea nacional del PRI, asegura Claudia Ruiz Massieu que no habrá retratos hablados para la elección de candidatos, sobre todo los presidenciables. Recordó que para el otro año este partido debe prepararse con los mejores candidatos porque habrá elecciones para presidente, renovación de todo el Congreso de la Unión, además de nueve gubernaturas, y elecciones locales para ayuntamientos y diputados en 29 estados… Entre tanto, el PAN sufre un conato rebelión en contra de la actual Sria. Gral., Alejandra López Noriega, a quien le está lloviendo en su milpita con todo y la sequía que se padece en el estado. En redes sociales hay una verdadera campaña para denunciar que goza de grandes prerrogativas que no tiene el dirigente estatal, David Galván. Unos señalan directamente que estos beneficios se debe a su relación directa con Damián Zepeda… Ah, hace dias Alejandra vino a visitar al grupo de panistas que le son afines en Cajeme, y entre otros estuvo el par de regidores malagradecidos con quien gracias a sus miles de votos hoy donde están: Vidal y Joaquin, quienes insisten en paralizar los trabajos de una escuela particular que construye la ingeniera Magarita Anaya

De acuerdo con la revista Proceso: “ El Congreso local de Quintana Roo aprobó eliminar el fuero del que gozaban todos los funcionarios, incluido el gobernador, y de esta manera el estado se convierte en la sexta entidad federativa que deroga este blindaje legal. A partir de ahora, indicó, un diputado local podrá ser arrestado por incurrir, por ejemplo, en una falta administrativa, ser detenido en el alcoholímetro, o causar daños en hechos de tránsito, y de ahí para arriba”.

Solo mantienen la inviolabilidad del recinto legislativo, donde no podrán ser detenidos los legisladores, que no podrán ser reconvenidos por sus opiniones o dichos.

Con esto se convierten en el sexto estado que quitan el fuero a funcionarios y legisladores. En Sonora el diputado Carlos León, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para quitar el fuero a 700 funcionarios y legisladores, pero por el momento es una iniciativa que se encuentra en el congelador, porque ni siquiera ha pasado a discutirse.

Es obvio que todo mundo vería con muy buenos ojos que hicieran esto porque hay algunos que amparados en el fuero están evadiendo el peso de la justicia, como pasa con los diputados Agustín Rodríguez y Teresa Lizárraga. Por eso urge que todo tengan piso parejo para ser llevados al banquillo de los acusados.

SOMETERLO A CONSULTA.- No estaría de más que esta iniciativa se someta a una consulta popular y así los legisladores se lavan las manos y no tienen que andar en broncas políticas. Sin duda que retirar el fuero sería un verdadero avance ciudadano, porque a partir de ahora y con el nuevo Sistema Anticorrupción muchos la pensarán dos veces antes de hincarle el diente al presupuesto o a los negocios truculentos.

RETRATOS HABLADOS.- Con miras a la asamblea nacional del PRI, asegura su secretaria general Claudia Ruiz Massieu que no habrá retratos hablados para la elección de candidatos, sobre todo los presidenciables. Recordó que para el otro año este partido debe prepararse con los mejores candidatos porque habrá elecciones para presidente, renovación de todo el Congreso de la Unión, además de nueve gubernaturas, y elecciones locales para ayuntamientos y diputados en 29 estados.

O sea, la Madre de todas las elecciones. Esto a raíz de las elecciones de este año donde el PRI ganó con márgenes estrechos en el Estado de México y Coahuila. Según Ruiz Massieu ahora si se van a escuchar todas las voces en la asamblea priísta. Claro, que eso está por verse porque será difícil, aunque no imposible, oponerse a la voluntad presidencial.

NO CAMBIA NOMBRE…Lo que dejaron en claro es que en esta asamblea no se a discutir otra propuesta de los grupos priístas que piden una refundación del partido donde se incluya el cambio de nombre. Sobre este tema, Claudia Ruiz Massieu dijo que: “Ha sido una propuesta de hace ya algunos años, de algunos sectores del partido, yo en lo personal creo que los tiempos que estamos pegados al inicio del proceso electoral del año entrante estarían un poco justos”.

Con esto, Claudia Ruix les manda decir a los inquietos que se vayan a calentar mucho porque por ahí no habrá discusiones. O sea que el PRI seguirá llevando el mismo nombre, mismo logo y obvio, las mismas mañas.

LE ESTA LLOVIENDO.- Entre tanto, el PAN sufre un conato rebelión en contra de la actual secretaría general, Alejandra López Noriega, a quien le está lloviendo en su milpita con todo y la sequía que se padece en el estado. En redes sociales hay una verdadera campaña para denunciar que goza de grandes prerrogativas que no tiene el dirigente estatal, David Galván. Unos señalan directamente que estos beneficios se debe a su relación directa con Damián Zepeda.

Otros más cautos, solamente le echan en cara sus enormes gastos personales que son cubiertos por el propio partido. Es obvio que con esto le mandaron un mensaje para que le baje tres rayitas a su promoción personal que la trae de gira por todo el estado sin tomar en cuenta a su líder estatal. Para nadie es un secreto que Alejandra quiere ser candidata a senadora, designación que aseguran tiene en la bolsa por tener línea directa con el CEN panista.

Pero si bien es cierto que con ello puede presumir de power, esto no cae nada bien entre las filas panistas. Pero bueno, cada quien le hace la lucha como puede, ah, hace dias Alejandra López Noriega vino a visitar al grupo de panistas que le son afines aqui en Cajeme, y entre otris estuvo el par de regidores malagradecidos con quien gracias a sus miles de votos hoy donde están donde están, éstos, el Vidal y Joaquin, quines insisten en paralizar los trabajos de una escuela particular que construye la ingeniera Magarita Anaya Gutiérrez, la atenta y servicial Magy.

En otros mas sanos y decentes, un cuando se lograron avances en la reciente reunión sostenida entre productores de trigo y funcionarios en la Ciudaded de México, el Gobierno Federal no ha definido cuál será el precio objetivo para la cosecha recién levantada en el sur de Sonora, dándose esto a conocer a media mañana de antier sábado en las oficinas de la Aoass de Morelos y Jalisco donde estuvimos un rato ya que teniamos un compromiso con el Ex Alcalde Sergio Gastélum de la Vega y Don Manuel Cadena Garcia en la cafeteria del San Jorge.

Baltazar Peral, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur del Estado, refirió dichos avances como un cambio de postura por parte de los funcionarios que encabezan el gabinete agropecuario del Gobierno Federal, ahora más accesibles a las propuestas de los productores y con ofrecimientos concretos.

Entre estos avances, continuó Peral, figura el reconocimiento a los costos de producción por hectárea, que es de 28 mil 442 pesos; además en los costos se incluye el 50% de la renta de la tierra. Otro avance, dijo, es el reconocimiento de la productividad 6.3 a 6.6 toneladas por hectára. Esto se definirá en los próximos días.

Ahora, dijo Peral, se ha resarcido algo que se había perdido al reconocer los costos que inciden en la producción.Francisco Navarro, presidente del Distrito de Riego Río Mayo, consideró un avance el que se les haya asegurado que cuando menos van a recuperar la inversión. “Que reconozcan el 50% del costo de la renta de la tierra nos ayuda bastante.

Abel Castro Grijalva, dirigente del sector social de la agricultura, también consideró un avances las conversaciones y nueva postura del Gobierno Federal, indicando que este martes se pedirá en la Secretaría de Gobernación que el Gobierno Federal saque ya los recursos para los productores, y en esto se tiene un avance en el reconocimiento de la situación por parte del presidente Enrique Peña Nieto, señaló.

“Seguimos en la búsqueda del precio objetivo de 4,950 pesos del trigo y si hay algún cambio lo vamos a notificar”, añadió. Lo importante es que los productores vamos juntos con las autoridades federales y estatales.y queremos sentar las bases para tener en las próximas temporadas un precio objetivo cuando se empiece a sembrar, no después, precisó.

El mismo sábado, pero ya por la tarde-noche con gran exito y entusiasmo se llevó a cabo la final del concurso de canto La Voz Cajeme CTM, siendo el ganador Eduardo Balma del Sindicato Textil que dirige Toño Valdez Villanueva, y el tercer lugar fue otra trabajadora del mismo Sindicato Textil del total de cinco que calificaron a las finales, ambos de la planta Timmex, siendo todo un éxito dada la organización del Secretario General, ingeniero Fernando Millán. Los ganadores irán al concurso estatal a celebrarse en Hemosillo.