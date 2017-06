Muestra Gobernadora Pavlovich a José Narro avance en servicios médicos

Hermosillo, Sonora, Junio 22 del 2017.- Para evaluar avances en infraestructura hospitalaria y calidad de servicios de salud en Sonora, realizados con el esfuerzo estatal, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Secretario de Salud en México, José Narro Robles, recorrieron dos hospitales públicos de Hermosillo.

Primero en el Hospital General del Estado (HGE) y luego en el Hospital Infantil (HIES), la Gobernadora Pavlovich y el Secretario Narro Robles, en compañía de la diputada federal Sylvana Beltrones Sánchez, revisaron servicios en ambos hospitales en los cuales dialogaron con usuarios y sus familias, así como el personal médico y de enfermería.

Analizaron además la proyección de infraestructura hospitalaria en proceso en diversos puntos del estado, que se ejecutan en un esfuerzo presupuestal del Gobierno del Estado.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano agradeció la visita del Secretario de Salud, José Narro Robles, y reconoció la labor de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y camilleros a favor de la salud de los mexicanos.

“Es una gran responsabilidad pero también un gran compromiso y honor que tienen al ser médicos y enfermeras, ya que el que trabaja al servicio de la salud hace algo más que cualquier otra profesión, me siento ampliamente comprometida con este sector”, dijo la Gobernadora Pavlovich.

Recordó las deficiencias en el sector al momento de iniciar su gobierno así como el trabajo en coordinación con su gabinete y la federación para mejorar los servicios e infraestructura.

“Sin salud no hay nada, no hay felicidad completa, no podemos vivir una vida plena; ustedes tiene un gran trabajo y lo han hecho muy bien. Quiero decirle doctor Narro que ellos, los médicos, encontraron el corazón de sector salud anestesiado por la indiferencia, hoy hemos recobrado esa fortaleza y la hemos recobrado gracias a quienes trabajan en los servicios de salud”, subrayó.

La Gobernadora Pavlovich destacó que en 19 meses ha trabajado incansablemente para recobrar la calidez del corazón del sector salud. Por ello, dijo, se licitan de manera transparente 350 millones de pesos de inversión para mejorar, rehabilitar y ampliar la infraestructura hospitalaria pública de Magdalena y Navojoa, además de 15 Centros de Salud en Cajeme y Hermosillo.

José Narro Robles mostró su beneplácito de los avances realizados por la Diputada Sylvana Beltrones, la Gobernadora Pavlovich y el Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, en materia de infraestructura hospitalaria.

“Los vengo a alentar a que sigan manteniendo los valores y principios fundamentales que nos rigen a los trabajadores de la salud, lo mismo a los enfermeros, que a los psicólogos, químicos trabajadores sociales y médicos, eso es lo que nos articula” indicó.

Narro Robles dijo a la Gobernadora Claudia Pavlovich que tiene el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, además de que la secretaría que encabeza valora el compromiso de trabajo por la salud demostrado en su gestión.

Llamó a los trabajadores de la salud a defender la grandeza del sistema de salud y fortalecerla para mejorar y superar los problemas que enfrenta día a día el país.

Presentes el Subsecretario de Salud, Luis Becerra Hurtado y los Directores del HGE e HIES, Eduardo Torres Inguanzo y Rocío Barraza León, respectivamente.