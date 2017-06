Marea Brava

* SE RECONOCE A LAS decenas de integrantes de la etnia yaqui de Loma de Bacum, por la defensa que han implementado por su territorio, pero, aquí hizo falta un acercamiento bien organizado por parte de los representantes del Gasoducto para lograr los acuerdos que se requieren para un mejor desarrollo económico que necesita urgentemente Ciudad Obregón para la generación de empleos y un mejor panorama para la inversión extranjera a nuestras tierras del Valle del Yaqui. La etnia, debería reconsiderar.

* AYER DESMINTIO el Consejo Nacional de Seguridad y el abogado Ignacio Mendoza de José Manuel Mireles quienes desmintieron tal información sobre su muerte a manos de un comando armado por fuera de su domicilio. El ex líder y fundador de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente, se dice, camina en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 y que se le ve en buenas condiciones. Esta noticia falsa dio la vuelta en internet, y de acuerdo con el portal de noticias “Al Límite”, el Dr. Mireles recibió 8 impactos de bala, lo que generó que perdiera la vida al instante, los hechos supuestamente habían ocurrido por fuera de su casa… ¿QUIEN ESTARA DETRÁS DE ESTA FALSA NOTICIA?.

Eduardo Flores

AYER DESMINTIO el Consejo Nacional de Seguridad y el abogado Ignacio Mendoza de José Manuel Mireles quienes desmintieron tal información sobre su muerte a manos de un comando armado por fuera de su domicilio.

El ex líder y fundador de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente, se dice, camina en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 y que se le ve en buenas condiciones. Esta noticia falsa dio la vuelta en internet, y de acuerdo con el portal de noticias “Al Límite”, el Dr. Mireles recibió 8 impactos de bala, lo que generó que perdiera la vida al instante, los hechos supuestamente habían ocurrido por fuera de su casa… ¿QUIEN ESTARA DETRÁS DE ESTA FALSA NOTICIA?… Lo bueno que se encuentra sano y salvo, según información difundida en varios medios de comunicación de Tierra caliente “Michoacán”…………………

SE RECONOCE A LAS decenas de integrantes de la etnia yaqui de Loma de Bacum, por la defensa que han implementado por su territorio, pero, aquí hizo falta un acercamiento bien organizado por parte de los representantes del Gasoducto para lograr los acuerdos que se requieren para un mejor desarrollo económico que necesita urgentemente Ciudad Obregón para la generación de empleos y un mejor panorama para la inversión extranjera a nuestras tierras del Valle del Yaqui.

La etnia, debería reconsiderar los trabajos del gasoducto, pues en ello, vienen mejores oportunidades para todos los que habitamos estas tierras hermosas que conforman la geografía de Cajeme y aquí se contempla un plan de desarrollo para Loma de Bacum, pero mentes maquiavélicas, utilizaron con mala fe, este plan de trabajo, el cual sería el detonante para sacar del hoyo a Cajeme. Esperemos y esto se resuelva para bien de todos………………

LE ROBAN A DIRIGENTE DE CANIRAC. El día de ayer, como a eso de las cinco de la mañana, un sujeto se introdujo al Restaurante de comida china SUSHI THISWAY, apoderándose de un televisor de 42 pulgadas.

Todo aparece en video en cámara de seguridad del restaurante. Se le veía muy tranquilo al ladrón. Me hace suponer que conoce al propietario de este local el ratero…

Por lo pronto, las autoridades andas tras sus pasos, pues está plenamente identificado, porque hasta sus huellas dejó por donde sea…… VEREMOS QUE PASA…………….

PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y MAESTROS de una escuela de Esperanza, todos contra la diputada Kiki Díaz Brown, le piden que si va a entregar algún obsequio deportivo, lo haga sin hacer proselitismo político…

CON PANCARTAS y palabras de advertencia, le hicieron saber que mejor no vuelva, porque su intención no es ayudar, sino es hacer campaña de proselitismo a su favor por una triste pelota de futbol… QUE BUENO…

Así anda por todo el municipio de Cajeme, buscando los reflectores, y las simpatías de la gente, para que sea tomada en cuenta en el próximo proceso electoral que se avecina este 2018.

Quiere ser Alcalde por Cajeme, pero, así no se hacen las cosas, porque si sigue así, le van a volver a decir públicamente que si entrega algún apoyo, lo haga sin pedir nada a cambio, pues no debe olvidar que se anda moviendo con los propios impuestos de las familias sonorenses…………………..

OTRO DEL PRI…… Escribí líneas arriba que hasta hace poco se consideró que Raybel Jacobo Almonte era el líder de Los Tequileros. En un video dado a conocer hace unos días por Denise Maerker, el fiscal general del estado, Javier Olea, reveló ante un grupo de pobladores que es mentira que Raybel sea el líder de la organización criminal. El verdadero líder, dijo, es el diputado priísta Saúl Beltrán Orozco: “Yo tengo perfectamente clara la radiografía completa. El Tequilero mayor se llama Saúl Beltrán Orozco, punto, pero tiene fuero”.

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71