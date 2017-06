Politica Regional

Los idus de agosto: cerca de un centenar de priístas que se reunieron para analizar los resultados electorales del 5 de junio, concluyeron en la necesidad de el próximo candidato presidencial sea por consulta directa a bases y simpatizantes y no por el dedazo presidencial. Inclusive a Pepe Chon se le atribuye haber reconocido y decirlo de su ronco pecho, que perdieron las elecciones del EdoMex… Claro, nadie pensó que esta rebelión lleve de dedicatoria. ¿O si? Pero como el miedo no anda en burro, la revista Impacto edición digital, publico ayer un articulo que referente al diario español El Pais, que dice: ¿Usan al “Pais” para aniquilar a Beltrones?”… David Figueroa arribó ayer muy temprano a la cafeteria del Yori Inn para tomarse un cafecito con los de la mesa mas polaka y anunciarles e invitarlos este dia a las 8:30 horas al aeropuerto para tomarse un cafecito con Margarita Zavala en el restaurante de la terminal aérea, que porque va de paso hacia el norte y no entraria a la ciudad

¡REVOLUCION EN EL PRI!- El periódico El Universal presumió el reciente fin de semana, de haber conseguido un documento confidencial del PRI o sea que en lenguaje periodístico fue un documento filtrado para mandarle un mensaje al todavía Señor de los Pinos.

En el documento de marras se advierte que hay una rebelión de militantes que quieren restituir la pérdida de competitividad de su partido, en pocas palabras, que no creyeron el voto popular les dio el triunfo en el Estado de México y en Coahuila, sino la maquinaria del sistema.

Por ese motivo, cerca de un centenar de priístas que se reunieron para analizar los resultados electorales del 5 de junio, concluyeron en la necesidad de el próximo candidato presidencial sea por consulta directa a bases y simpatizantes y no por el dedazo presidencial.

Inclusive a Pepe Chon se le atribuye haber reconocido y decirlo de su ronco pecho, que perdieron las elecciones del Estado de México.

NO QUIEREN RIESGO.- Esta rebelión de priístas sin duda que será secundada en muchos estados donde hay gobernadores priístas que sufrieron el recorte presupuestal de muchos programas sociales porque ese dinero se destinó a fortalecer el proceso electoral del Estado de México.

Ah, y también se cortaron o pospusieron los apoyos a los trigueros del noroeste de México porque la lana se fue a esas elecciones. Verdá Abelón y Juan?

De acuerdo a la nota del Universal esta reunión estuvo bien representada por liderazgos de todos los calibres, exdirigentes estatales, integrantes de organizaciones de nuevo cuño y algunos personajes muy interesantes como Pepe Chón Alfaron, Ivonne Ortega, José Adolfo Murat y el sonorense Ernesto Gándara

Aunque dicen que el “borrego” no participó en los debates pero se dio cuenta de la rebelión y seguramente ya reportó a Enrique Ochoa que la cosa va en serio, porque ya pusieron las primeras condiciones: Consulta abierta, no dedazo de Peña Nieto, que el candidato no esté vinculado al PAN o que no tenga trayectoria partidista.

Caray, con esto dejan fuera a José Antonio Meade, a José Narro, Aurelio Nuño, y quedan con el camino libre Miguel Angel Osorio Chong y Luis Videgaray. Claro, nadie pensó que esta rebelión lleve de dedicatoria. ¿O si?

Pero como el miedo no anda en burro, la revista Impacto edición digital, publico ayer un articulo que referente al diario español El Pais, que dice: ¿Usan al “Pais” para aniquilar a Beltrones?”.

LA MANO MOVEDORA.- ¿Qué provocó esta reunión y rebelión de priístas? Es muy posible que una columna del propio Universal en donde aseguraban que luego de la asamblea del PRI en agosto habría destape vía dedazo de Enrique Peña Nieto.

Asegura ese espacio de opinión que el destape presidencial sería antes que termine agosto para darle tiempo al destapado a que retome una buena posición ante los candidatos que ya estén en abierta campaña, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto ya le están cargando el muerto de la rebelión priísta a los de siempre. Desde la mafia del poder, hasta liderazgos tradicionales. En el caso de que en realidad fuera así, deben preocuparse porque la rebelión ya se está extendiendo a los priístas de todo el país. Veremos que pasa en Sonora y como toman esta propuesta de que una elección de candidato con voto directo de priístas.

SE ACABO LA CORREDERA. Asi es, pues los que deben andar más que preocupados son los dirigentes de Morena en Sonora, porque el fracaso electoral del Estado de México y de las demás entidades, provocó que muchos de los que les habían ofrecido amor eterno ahora no les contesten ni el celular.

Lo peor del caso es que solo se quedaron con mucha pepena padrecista que se sumó a este partido cuando muchos pensaban que arrasarían en las elecciones del 5 de junio. Y resulta que nones, porque no ganaron un solo estado, incluso en Veracruz donde consiguieron buenos municipios, no fueron los suficientes como para presumir.

Ya aqui en Sonora, tempranito ayer martes, el Licenciado David Figueroa Ortega, de repente –nos dijeron mas tarde– arribó a la concurrida cafeteria del Yori Inn –nueva sede de lo que fuera la “Mesa Larga” del cerrado temporalmente restaurant Travelodge–, para tomarse un cafecito con los de la mesa mas polaka.

Y anunciarles e invitarlos este miercoles a las 8:30 horas al aeropuerto local para tomarse un cafecito con Margarita Zavala en el restaurante de la terminal aérea, que porque va de paso hcia el norte y no entraria a la ciudad.

Pues bien, ya mas tarde, a eso de las 19:00 horas, nos reportaban a Figueroa Ortega en el Bibibi con un grupo de periodistas para informarles de la presencia de Margarita temprano este dia en el aeropuerto, aunque supimos que al parecer siempre estaria en la ciudad en uno dos eventos y que ese seria el motivo de la sorpresiva rueda de prensa de David en el BiBi.

Pero como no fuimos convocados, pues que David “con su pan se lo coma”, pero bueno, habrá que ver si el guerito corajudo de Ricardo Anaya no les manda a sus rijosos para atacarla con el cuento de que ella tuvo algo de culpa en lo de la guarderia ABC, como ocurrió en San Luis Potosi el 5 de junio.