Marea Brava

* PERO, ¿Por qué las gasolineras y gaseras, se encuentran a un costado de centros comerciales, casas habitación, parques e iglesias, quien autorizó estos permisos?… Aquí es importante que el titular de protección civil del estado y municipal, digan quien es o quien será el responsable de presentarse una desgracia con hechos que lamentar en Cajeme?. Espero y den la cara, para conocer nombres y apellidos de quien autorizó estas bombas de tiempo al interior del municipio… ESTO SE LLAMA, ¡ACTOS DE

CORRUPCION!!……………………………

* QUE VERGÜENZA, CAJEME NO CUENTA CON ESTRUCTURA para recibir la SERIE DEL CARIBE… En la junta de directivos de las ligas que participan en la Serie del Caribe, junta realizada en República Dominicana, se determinó que Obregón no cuenta con estructura para recibir a tantos equipos, mucho menos a los miles de aficionados que se dan cita de otros países para presenciar las grandes jugadas del Beis-bol del Pacifico. ¿Cómo es posible que esto suceda?…………………..

Eduardo Flores

AYER JUEVES ME ENCONTRE con el regidor Jorge Ruso Salido, del MOVIMIENTO CIUDADANO, a quien le hice ver unas denuncias de empleados de CAROLINA BLOK, contra Gustavo Almada, quien supuestamente se niega a repartirles lo que obligatoriamente les corresponde por ley, y es el reparto de las utilidades, cosa que en un tono amable, el regidor Russo Salido, me dice, “mira Lalo, ya se acercan los tiempos electorales y ya hay gente que busca desacreditar a Gustavo por la fuerza política que trae entre las familias más desprotegidas de Cajeme, y no me cabe la menor duda que seguirán tratando de debilitarlo pero todo es fabricado por el enemigo a vencer”…

Déjenme decirles amigos lectores que todo tiene lógica, pueda que tenga algo de cierto, pues he tenido tantas vivencias entre estos personajes, que a veces pienso es mejor estar retirados de ellos, porque a la hora de la verdad, se pegan hasta con el trapeador y la cubeta.

Veremos que pasará, porque al final, el que decide su futuro, es el mismo pueblo… SUERTE PARA TODOS LOS CONTENDIENTES……………….

¿Cómo es posible que esto suceda?, en esta reunión, tampoco nos tomaron en cuenta para hacer la solicitud siquiera. Yo digo que tiene razón esta directiva. No tenemos siquiera un TABLE DANCE en Cajeme, y es de lo más necesario, porque como quiera que sea este tipo de espectáculos ayuda bastante en la generación de empleos y recrea un momento agradable al turismo nacional y extranjero. A nivel nacional, creo es el único municipio grande que carece de un centro nocturno de esta naturaleza.

Tenemos muchos años atrasados en desarrollo económico y turístico. Nadie sabe ¿por qué?……………. EL NUEVO ESTADIO EN OBREGON, SERA OTRO ELEFANTE BLANCO… ¡POR FAVOR!… Lástima de inmueble. Creo entender no se logró este sueño de la afición cajemense, por la falta de acuerdos entre grupos fuertes de la política del PRI en Sonora………

