LA MAREA ESTA DEMASIADO BRAVA Y los pescadores de la rivera de Cajeme. (Políticos) se sienten demasiado tristes, porque no se les permite navegar sin permiso de Capitanía de Puerto… (Capital del estado) así que hay que esperar instrucciones precisas para iniciar con la pesca, pero será el capitán quien decida el perfil de cada pescador de la rivera de Sonora… En pocas palabras, se centralizan los permisos para poder participar en algún puesto de elección popular para este 2018………

¿Qué estará pasando en el estado de Sonora?… Desde que inició la actual administración, inició la cacería contra los rateros panistas y ya están en prisión…

Hoy eso está en el pasado. Ahora el problema se visualiza como fuego amigo…-Pues primeramente está el problema que se tiene con la comunidad indígena de Loma de Bacum… Luego llegó el problema de los agricultores del Valle del Yaqui y Mayo, llamando la atención de las autoridades de la federación y estado, con el bloqueo de la carretera 15… luego llega la toma de la caseta federal de Esperanza por la líder Alba Luz Borbón Flores, permitiendo el Libre Tránsito a todos en general, con lo cual, ella misma trasgrede la ley de la SCT…

Después aterriza el problema del UBER y se reabre el caso del ABC, y de pilón no hay descuentos en la Agencia Fiscal…

Así, podría enumerar muchos casos más y uno por uno… El caso es que todos estos problemas son de fácil solución, pero los personajes involucrados en estos inconvenientes, son del mismo bando del que está en el poder, lo cual quiere decir, que mientras no existan acuerdos entre ambas partes, la verdad saldrá a la luz pública de la sociedad.

Aquí, es donde se pone interesante la MAREA BRAVA, pues esta empezará a escupir todo lo que no quiere el mar (políticos, empresarios y funcionarios que han vivido de la corrupción).

Como ya saben ustedes, el mar arroja los desperdicios que no quiere en sus aguas, y sobre lo escrito en esta columna, déjenme decirles que es similar al asunto que se vive hoy en día en el estado, porque si no se ponen de acuerdo, se destaparan varios rostros coludidos en actos de corrupción, los cuales podrían pasar a ser presos políticos. COMO COMUNMENTE SE DICE ENTRE ELLOS EN EL ALBUR POLITICO, para taparle el ojo al MACHO…………

CAMBIANDO DE TEMA… En lo que se refiere a seguridad, déjenme decirles, que las ejecuciones están a la vista pública de todos los ciudadanos cajemenses… Estos grupos de muchachos inquietos, no se intimidan con nada. Todos pensamos que porque llegó a Cajeme la MARINA, EJERCITO Y LOS FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, esto se iba a acabar, pero nos equivocamos y la cosa sigue igual o peor.

HAaaaaa, pero como dicen los jefes policiacos… “Se están matando entre ellos. Mientras usted no esté involucrado, no le pasará nada”… ESTE ES EL CONSUELO mediático que sacan en cada conferencia de prensa los encargados de hacer valer la ley…………………..

AYER FUE UN DIA MUY IMPORTANTE PARA TODA LA SOCIEDAD MEXICANA En lo que se refiere a salud. “Es el 14 de junio el Día Mundial del Donador de Sangre, y es desde el año 2004 que se instituye este día para celebrar y honrar a quienes donan vida, y a 13 años vamos avanzando en México en relación al incremento de donadores voluntarios, sin embargo, nos falta todavía mucho”, dijo Miguel Llamas, quien además hizo entrega de reconocimientos a quienes de manera regular colaboran en la preservación de la vida de quien lo necesite, al donar el tejido y conscientes de la necesidad del mismo………………..

POR HOY ES TODO… GRACIAS