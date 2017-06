Arranque de obras remodelación de plaza pública en Col. Jecopaco y pavimentación con concreto hidráulico en Paredón Colorado

Benito Juárez.- La mañana de ayer se llevaron a cabo los arranques de obra en las comunidades de col. Jecopaco con “Remodelación de Plaza Central” y en Paredón Colorado con “Pavimentación con Concreto Hidráulico, Agua Potable y Drenaje en la av. Principal”. Estas obras vendrán a beneficiar alrededor de 4 mil habitantes en las dos comunidades.

Encabezado por el Presidente Municipal C. Moisés Ponce de León Valenzuela Acompañado Por La Lic. Yudith Karemi Esquer Briceño Sindico Municipal, C. Pedro Dueñas Barraza Secretario Municipal, C. Ana Guadalupe Hermosillo Verdugo Regidora, C. Maximiliano Otero Aguilera Regidor, Profr. José Gaspar Mendivil Yocupicio Regidor, C.P. Ricardo Aragón Valenzuela Regidor, C. Edgardo Martínez Robles Director de Desarrollo Urbano Y Obras Publicas.

El primer arranque se dio en col. Jecopaco con un monto de $2, 990,349.44, en la cual la obra constara de la rehabilitación de la plaza central de esta comunidad donde se vendrá a hacer una plaza completamente nueva y modernizada con espacios recreativos para jóvenes y adultos, que también disfrutaran de un gimnasio al aire libre. De esta manera la Sra. Rosalba Bobadilla fue la que agradeció al alcalde por las gestiones realizadas para que este proyecto se cristalizara en beneficio de los habitantes de la localidad, que tanta falta les hace una nueva área de esparcimiento.

De la misma manera en la comunidad de Paredón Colorado se dio el arranque de la construcción de la avenida principal la cual contara concreto hidráulico, agua potable y drenaje, siendo este el principio de la rehabilitación de las calles de esta comunidad pesquera la cual ofrece a personas de otros Municipios un espacio turístico con sus grandes Restaurantes. Con un monto de $6, 701,674.53 pesos como inversión ya que de esta gran inversión vendrán más beneficios para esta comunidad, como lo son el alcantarillado y red de agua potable que estos proyectos están gestionándose con muy buen augurio para estas comunidades pesqueras.

“Sé que hay mucho por hacer y que las necesidades son bastantes, pero estén ustedes seguros que seguiré gestionando más apoyos para todas nuestras comunidades agarrados de la mano de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich. Hoy ustedes son testigos del logro que obtuvimos para la realización de esta obra que en un corto tiempo estarán disfrutando de ella y muchas más que están por venir a nuestro municipio”. Comento el Alcalde.