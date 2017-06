Marea Brava

* La construcción del gasoducto ha llamado la atención de medios nacionales e internacionales, y para colmo, ya cobró una primera víctima, luego de un enfrentamiento entre personas que están a favor y en contra de esa obra que cruza territorio Yaqui… HOY ESTA LUCHA CONTINUA y se puede observar que los ánimos de los indígenas y de los policías estatales y federales, están a punto de reventar en un enfrentamiento a balazos donde pudiera correr la sangre de ambos bandos. A gobierno del estado le llueven críticas a través de redes sociales, dejando en claro que LES HACE FALTA OFICIO POLITICO…………………………

La construcción del gasoducto ha llamado la atención de medios nacionales e internacionales, y para colmo, ya cobró una primera víctima, luego de un enfrentamiento entre personas que están a favor y en contra de esa obra que cruza territorio Yaqui…

HOY ESTA LUCHA CONTINUA y se puede observar que los ánimos de los indígenas y de los policías estatales y federales, están a punto de reventar en un enfrentamiento a balazos donde pudiera correr la sangre de ambos bandos. A gobierno del estado le llueven críticas a través de redes sociales, dejando en claro que LES HACE FALTA OFICIO POLITICO para solucionar un problema tan sencillo desde un principio, pero algo enmarcó una diferencia de ideas y opiniones con los negociadores, lo cual exacerbó a los indígenas y hoy aquí las consecuencias que enfrenta el poder federal y estatal, pues ya hay más de 500 residentes de esta comunidad y se encuentran en la guardia tradicional analizando la situación para emprender acciones de peligro para todos.

No hay que olvidar que la constructora del gasoducto, hace algunos meses logró firmas con gobernadores yaquis consagrados y duales, pero no consiguió las de Loma de Bácum, quienes en lugar de aceptar, mejor se amparó contra la obra y una juez federal les dio la razón y por ello, están las cosas bien calientes y podría desarrollarse un enfrentamiento con consecuencias fatales para el NUEVO SONORA que encabeza la Lic. Claudia Pavlovich Arellano……

HAY QUE ESTAR ALERTAS, de un momento a otro las cosas se pueden salir de control, más aun con las intimidaciones que le viene haciendo la PGR al maestro Rodrigo Gonzales Enríquez, como ya saben, él es el representante legal de esta problemática, y se dice que se presentará en las oficinas de la federación, acompañado de dos abogados y cientos de indígenas que le apoyan por ser parte de la lucha de esta tierra Yaqui…………….

MÁS LEÑA A LA LUMBRE. Ayer tomó la caseta de peaje en Esperanza la líder social Alba Luz Borbón, acompañada de líderes sociales de la capital del estado, permitiendo el paso libre a los conductores que circulan por la carretera federal. Esto le puede acarrear problemas graves ante la federación a Luz Borbón. Esto no es juego y tomar la caseta de Esperanza, le puede costar su libertad… Ten cuidado Alba Luz, porque ahorita el horno no está para bollos………….. DIPUTADA Carmen Aida Díaz Brown Ojeda , Presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Enlace Social del H Congreso del Estado de Sonora , LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DEL VALLE DEL YAQUI, queremos participar con los integrantes de esta 61 Legislatura para promover se legisle y tomen medidas para garantizar la Libertad de Expresión y el derecho a la información, sabemos que está trabajando una comisión de Diputados para encontrar mecanismos adecuados que garanticen el libre ejercicio de la comunicación, por ello, me complace en invitarle a nuestra casa club, ubicada el calle Bartolomé Delgado de León, esquina Santa Berenice, colonia Haciendas , para nos informe de que necesitamos para ser partícipes de esta nueva ley, la cual me parece estupenda, pero, creo los periodistas están por todo Sonora y no nada más en Hermosillo.

Necesitamos se nos tome en cuenta para realizar una serie de adecuaciones a la Constitución del Estado, además de promover un mejor protocolo de seguridad para proteger a los periodistas de Cajeme. Todos debemos participar para ofrecer una legislación que satisfaga las necesidades de un periodista olvidado… ESPERARE RESPUESTA…………………..

EL CANDIDATO DE MOVIMIENTO CIUDADANO GUSTAVO ALMADA, no quiere pagar utilidades y abusa de sus trabajadores en CAROLINA BLOK. Urge que las autoridades competentes se presenten a realizarle una revisión de números contables, para que a su vez se determine si es o no obligación repartir parte de sus ganancias. Y QUIERE SER ALCALDE. Imagínense si lograra la alcaldía de Cajeme?… Si abusa de sus trabajadores, que le espera a la sociedad cajemense……………………

