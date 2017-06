Politica Regional

Buscan una solución pacífica. Reunión este dia en Hermosillo: Maestro Rodrigo González Enriquez. Reconoció que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación ha mostrado interés en solucionar este conflicto para lo cual envía a dos representantes de alto nivel, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, y Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas… El Ing. Rodrigo Bours Castelo, presentó el formato o esquema denominado Un Nuevo Gobierno, municipal, se entiende, básicamente entre personajes de la sociedad civil y de partidos politicos distintos, destacando la presencia –al menos en la foto que se nos envió–, el Dr. Juan Manuel Villaburu, el Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela, Andrés Salas Sánchez, Manuel Borbón Holguin entre otros… Cajeme será sede de una reunión estatal de jóvenes priistas, quienes expondrán sus inquietudes politicas y sociales, pero además habrá una serie de conferencias, informaron ayer el presidente de partido, Andrés Rico y la Secretaria General, Lourdes Portela

Este miércoles en Hermosillo se reunirán representantes de la comunidad indígena de Loma de Bácum con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado para buscar una solución pacífica al problema social ocasionado por el gasoducto, anunció ayer el maestro Rodrigo González Enríquez.

“Deberá ser un acuerdo que respete la ley, las normas ambientales nacionales e internacionales y las normas internas de la etnia yaqui”, aclaró el asesor de la autoridad tradicional de Loma de Bácum. La reunión estaba programada desde hace unos días y deberá ser al más alto nivel, excluyendo a funcionarios menores, y con la presencia de un asesor de los yaquis (él mismo).

Reconoció que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación ha mostrado interés en solucionar este conflicto para lo cual envía a dos representantes de alto nivel, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, y Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.

Respecto a los daños hechos al gasoducto aclaró que “no son actos vandálicos, como se quiere hacer creer a la opinión pública, sino actos de la autoridad tradicional indígena en su derecho a impedir que se realicen obras sin su consentimiento”. Consideró una falsedad el argumento según el cual si el gasoducto no pasa por la Loma de Bácum no llega a Cajeme.

En asuntos mas agradables, en el marco de la conmemoración de los cuatro siglos del pueblo de Cócorit, del domingo 18 de junio al sábado 1ro. de julio se llevará a cabo la tradicional Feria de San Juan 2017, informó ayer la comisaria, Licenciada Marielos López García. En esta ocasión se han organizado actividades como Teatro del Pueblo, visita de ciclistas, de motociclistas y jinetes, así como el rescate de la parte religiosa de la festividad, además de la realización de bailes en la cancha del lugar.

El arranque, dijo, será el domingo 18 a partir de las 7:00 horas en el arco ubicado a la entrada de la comunidad, donde se espera a todos los ciclistas foráneos y locales, quienes recorrerán varias de las calles principales del pueblo y a partir de las 17:00 horas se hará un recorrido similar en motocicletas, siendo invitados especiales el alcalde Faustino Félix Chávez y el Director de Comisarias y Delegaciones, Nicolás Campas Romero.

Lo fuerte de la celebración –indicó– iniciará el día 23 a las 16:00 horas con una cabalgata-manifestación por las calles principales; a las 20:00 horas será la presentación de caballos bailadores en la plaza, con una banda musical y a partir de las 22:00 horas será la coronación de la reina entrante, Teresita Zavala Méndez por parte de las autoridades y de la reina saliente, Aranza Zagasta Navarro.

El sábado 24, siguiendo la tradición del baño, a las 10.00 horas en la plaza se llevará esta actividad con globos llenos de agua, siendo a las 18:00 horas la procesión en la que se llevará al santo patrono San Juan por calles del pueblo; a las 19:00 horas tendrá lugar la misa de acción de gracias en la iglesia de Santa María de Guadalupe y al terminar podrán presenciar, en el mismo templo, danza de los matachines.

Entre tanto, veteranos ex alumnos de la “Manuel Robles Tovar”, de Esperanza, realizaron trabajos de pintura en sus instalaciones, destacando la labor de Norma Sosa Castelo, presidenta de la Asociación de Ex alumnos, Eva Luna, Edmundo Coronado y el dinámico y altruista MVZ Eduardo “Chito” Zamora Valenzuela, además, entre todos realizaron ahi en el histórico y muy querido plantel una jornada ecológica con motivo del Dia Mundial del Medio Ambiente el pasado viernes. El “Chito” alejado ya de la politica y de la grilla misma.

En asuntos ya mas politicos que otra cosa, en dias pasados, el ingeniero Rodrigo Bours Castelo presentó el formato o esquema denominado Un Nuevo Gobierno, municipal, se entiende, básicamente entre personajes de la sociedad civil y de partidos politicos distintos, destacando la presencia –al menos en la foto que se nos envió–, el Dr. Juan Manuel Villaburu, el Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela, Andrés Salas Sánchez, Manuel Borbón Holguin entre otros.

En tanto, la semana próxima, Cajeme será sede de una reunión estatal de jóvenes priistas, quienes expondrán sus inquietudes politicas y sociales, pero además habrá una serie de conferencias, informaron ayer en la rueda de prensa semanal, el presidente de partido, Andrés Rico Pérez y la Secretaria General, Lourdes Portela Peñuñuri, por cierto, ambos muy bien posicionados para aparecer en las papeletas electorales del 2018 a diputados locales, segun reciente muestreo mandado hacer por el Comité Directivo Estatal.