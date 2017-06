Marea Brava

* ES UNA OLLA VAPORERA La comunidad indígena de Loma de Bacum… Aun cuando el juzgado séptimo federal otorgó un amparo a la etnia de Loma de Bacum para detener la obra del gasoducto, esta misteriosamente continua los trabajos. Las autoridades del estado y federación, están violentan el estado de derecho de los indígenas, al no respetar la orden de un juez federal… OTRO CASO SIMILAR AL DE BIEBRICH… ¿Le falta oficio político al secretario de gobierno, o, Wenseslao Cota Montoya no funciona?… Con una sola chispa y explota la guerra entre autoridades de la policía federal y policía del estado, con integrantes de la etnia de Loma de Bacum… Martin Valencia, secretario de la Guardia Tradicional…………………………..

* MALDITA CORRUPCION QUE EXISTE EN MI ESTADO… OTRO CASO DE CORRUPCION, es el que se da en el ejido Loma de Fernando en la comunidad del Mayo a favor de Antonio Gándara Gonzales. Este problema se originó desde el año 2016 con más de 40 familias que son propietarios legales de esa tierra, al negarle a Gándara una extensión de contrato por renta de tierras, éste se elaboró un documento falso para simular la renta y se niega al desalojo. Han entregado escritos directamente a las autoridades del estado y estos no responden a la demanda y ni quien se ponga en medio para mediar esta situación… DEJENME DECIRLES QUE TOÑO GANDARA……………….

Eduardo Flores

ES UNA OLLA VAPORERA La comunidad indígena de Loma de Bacum… Aun cuando el juzgado séptimo del federal otorgó un amparo a la etnia de Loma de Bacum para detener la obra del gasoducto, pero misteriosamente esta continua.

Las autoridades del estado y federación, están violentan el estado de derecho de los indígenas, al no respetar la orden de un juez federal…

OTRO CASO SIMILAR AL DE BIEBRICH… ¿Le falta oficio político al secretario de gobierno, o, Wenseslao Cota Montoya no funciona?… Con una sola chispa y explota la guerra entre autoridades de la policía federal y policía del estado, con integrantes de la etnia de Loma de Bacum… Martin Valencia, secretario de la Guardia Tradicional de esta comunidad indígena e integrantes del pueblo, impiden que la obra siga su construcción, por considerarla peligrosa para las familias de su pueblo.

Esta tenso el ambiente entre la policía federal, policía estatal y la etnia Yaqui. Nadie quiere ceder terreno y lo único que quiere la etnia, es que se retiren con todo y maquinaria, porque dicen no habrá marcha atrás……..

MALDITA CORRUPCION QUE EXISTE EN MI ESTADO… OTRO CASO DE CORRUPCION, es el que se da en un ejido llamado Loma de Fernando de la comunidad del Mayo a favor de Antonio Gándara Gonzales.

Este problema se originó desde el año 2016 con más de 40 familias que son los propietarios legales de esta tierra, al negarle a Gándara una extensión de contrato por renta de las tierras, éste se elaboró un documento falso para simular la renta y se niega al desalojo. Han entregado escritos directamente a las autoridades del estado y estos no responden a la demanda y ni quien se ponga en medio para mediar esta situación.

El centro de la discordia son 126 hectáreas de los estanques de la Sociedad de Producción Rural “Loma de Fernando”, en el parque acuícola Los Mélagos, y sus socios de la SPR se encuentran desde hace más meses en las instalaciones de la granja, acordando cerrar las compuertas para impedir que personal de Gándara González realice los trabajos para la siembra de las post larvas de camarón.

DEJENME DECIRLES QUE TOÑO GANDARA, también está involucrado en el supuesto despojo que pretende en la colonia Areneras aquí en Obregón y asegura contar con el apoyo de las diferentes autoridades para tal fin. Vamos de mal en peor ¿Dónde está el programa Anticorrupción?… ¿No hay nadie quien ponga orden?… ¿Y nuestras autoridades?… BIEN GRACIAS………….

Uber no cumple con las normas establecidas por la SCT. Arturo Santana Alfaro, Diputado del PRD, dice “Los operadores deben tener licencia de chofer a nivel federal, además con un seguro de daños a terceros y se deben ajustar a la ley vigente expedida por la SCT”… Estos prestadores de servicio vienen con todo y por todo. Todos los concesionarios del Estado, confían en el titular de la Dirección del Transporte, para que se tome un decisión clave con la competencia………….

LA TITULAR DE ONMPRI, Doña Gloria Galindo, estuvo este fin de semana pasada en las oficinas del PRI-Cajeme y ahí se le dio a conocer por parte de las líderes sociales el rechazo que les brindan la mesa directiva der Andrés Rico y Lourdes Portela, púes nunca reciben los apoyos que llegan para ellas, sino que se los dan a sus allegados para acarrear agua a sus molinos. PUROS DE ESTOS TIENE EL PRI…………

En problemas la Escuela CAMPOY por el BULLYING… Los maestros no hacen nada por remediar este mal, que ha sido hasta peligroso para algunos jóvenes que se han quitado la vida. Hay padres de familia muy molestos contra la Dirección General de este plantel educativo…… OJO MUCHO OJO…………………..ES UNA ALERTA…………

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71