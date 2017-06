Se incendian casas en la Esperanza Tiznado

Óscar Félix/El Regional

Alrededor de las 16:20 horas de ayer domingo, en la colonia Esperanza Tiznado, se realizó un voraz incendio que redujo a cenizas una humilde casa que era habitada por un adulto mayor que fue rescatado sano y salvo por sus vecinas, donde también apoyaron vecinos

El siniestro ocurrió por la calle Independencia entre Regidores y Codorniz, lugar a donde acudieron agentes de la Policía Preventiva Municipal y personal del Departamento de Bomberos.

El inmueble era habitado por Antonio N. E., de 78 años, “Don Toño” como es conocido en el barrio quienes lograron salir sanos y salvos

Se dijo que al iniciar el fuego sus vecinas se movilizaron para auxiliarlo debido a que el hombre estaba dentro del domicilio en llamas.

En cuanto lograron sacarlo de la humilde vivienda las llamas se extendieron por todo el inmueble.

Se dedujo que el incendio ocurrió al parecer a causa de un cortocircuito.

Las mismas vecinas están haciendo un llamado a la generosidad de los cajemenses para ayudar a este señor que sólo se quedó con la ropa que traía puesta.

Solicitaron agua, alimentos no perecederos, ropa y con todo lo que le puedan apoyar solidariamente.

Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta en nuestra casa para garantizar la seguridad de la familia ante algún tipo de siniestro relacionado con el fuego y que podemos evitar poniendo atención a las 10 principales causas de incendios en el hogar.

1.-La sartén en llamas. Cuando el aceite en la sartén se calienta demasiado, las salpicaduras pueden caer sobre el fuego y provocar que este se extienda a otras partes derivando en incendio.

2.- Cigarrillos encendidos. Debemos prestar atención a los fumadores exhortarlos a que usen ceniceros grandes y asegurarse de apagarlos por completo.

-Electrodomésticos. Tenemos que asegurarnos de que los cables de estos aparatos no estén sueltos o dañados, que no estén por debajo de la alfombra o que se este utilizando una extensión.

3,.Velas encendidas. Las velas las debemos mantener sobre una superficie solida, lejos de materiales como papel, telas o al alcance de los niños.

4-Niños jugando con fuego. Asegurarse que los niños no estén jugando con fuego, mantenerlos lejos de los encendedores o los fósforos y educarlos al respecto.

5-Cableado eléctrico dañado. Supervisar frecuentemente el cableado eléctrico de la casa para detectar posibles señales de alerta que puedan conducir a un corto circuito.