Aumentan incendios en casas en Cajeme

Óscar Félix/El Regional

La vivienda es una de las posesiones más preciadas que tenemos pero no podemos olvidar que está expuesta a numerosos riesgos. Sin duda, uno de los peligros más temidos son los incendios, que suelen estar causados por una negligencia, problemas en las instalaciones eléctricas o algún fenómeno climático informó el comandante de Bomberos en ciudad Obregón.

Oswaldo Villagran Amaro hizo ver que que la mayoría de las víctimas son adultos mayores de 65 años y que gran parte de los incendios se producen durante la temporada invernal. Esto nos indica que en muchos casos el fuego podría haber sido provocado por una negligencia o el olvido, así como por el uso inadecuado de estufas y chimeneas.

No obstante, el incremento de los incendios que se ha experimentado durante los últimos años también se debe a la existencia de más aparatos eléctricos en los hogares, muchos de los cuales tienen instalaciones eléctricas antiguas o defectuosas que no soportan la carga y son más propensas a los cortocircuitos.