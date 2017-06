Politica Regional

Rogelio Diaz Brown habla sobre su carrera politica, el enfrentamiento con el ex gobernador Guillermo Padrés a su paso por la Alcaldia de Cajeme, también habla sobre la deuda heredada, las lámparas led y también sobre su trabajo en Desarrollo Social y sus aspiraciones rumbo al 2018… “Lo mas importante es cumplirle al sonorense, cumplir con su necesidad, con su gobierno, con su problema o cumplir a mejorar su circunstancia”, destaca el joven Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Sonora… Dos distinguidos sonorenses recibieron sendos reconocimientos nacionales y regionales a sus respectivas trayectorias periodisticas, siendo ellos Hilario Olea Ruiz (Informativo Entre Todos) y el Lic. Sergio Romano Muñoz, y Eduardo Flores López (El Regional de Sonora), tocando al Hilario recibir el Premio Nacional del Periodismo por parte del Senado de la Republica y Eduardo por parte de la Asociación de Periodistas de Los Mochis (APELMO)… Javier Valdez, periodista de Sinaloa asesinado cobardemente, exigieron en ambos eventos esclarecer su cobarde crimen!

“Lo mas importante es cumplirle al sonorense, cumplir con su necesidad, con su gobierno, con su problema o cumplir a mejorar su circunstancia”, destaca el joven Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Sonora, dice el funcionario quien apenas el jueves representó a la mandataria en el informe anual de los delegados federales aqui en Obregón.

Sobre la gobernadora, dice: “Claudia Pavlovich es una mujer muy sensible, muy buena amiga, muy buena jefa, incansable; siempre está tocando puertas, buscando el contacto directo con la ciudadania. Siempre te está empujando a dar todo lo que podamos dar, a mejorar todo lo que podamos mejorar”.

Con respecto del tano sonado caso de la deuda heredada a la actual administración municipal, expreso que si bien no puede decir que dejó finanzas sanas, hay una explicación a ese monto al cual asciende la deuda (800 millones de pesos) con proveedores.

“Cuando recibimos (la administración recibimos una deuda de 500 millones de pesos, sin embargo, hay una serie de obras en tránsito y unos fondos de los trabajadores que prácticamente no son una deuda como tal y hablar de un numero en bruto es injusto, porque le imputan a uno una deuda que viene del pasado, y el dinero de las obras y de los trabajadores, que son recursos que llegaron, se encuentran en bancos”.

Admite que efectivamente si hubo deuda a proveedores, como en todas las administraciones, pero recalcó el hecho de haber atravesado por tiempos dificiles donde no solamente no contraba con el apoyo del Gobierno Estatal, sino que ademés “buscaba como cómo complicarnos la situación económica, como un arma para tratar de hacernos ceder ante sus intereses”, recalcó Diaz Brown.

Cuestionado sobre una posible participación por algun cargo de elección popular, detalló que es muy pronto para una decisión tan importante, pero descartar cualquier posibilidad seria un error. “Como politicos estamos listos para lo que el partido decida y para lo que venga, al final de cuentas estamos muy dedicados en el cumplimiento del deber, que es la mejor campaña que cualquier funcionario pueda hacer.

“Listos siempre hemos estado; estamos trabajando, cumpliendo con la confianza dada por parte de la gobernadora, ayudándola a ratificar el que le hayan dado a ella la confianza, buscando conjuntar esfuerzos con quien sea necesario, pero ahorita hablar de un proyecto en concreto, creo que todavía falta tiempo para las calenturas politicas”, afirma.

En otros asuntos, y en el que los medios son noticia, dos sonorenses recibieron sendos reconocimientos nacionales y regionales a sus respectivos trabajos periodisticos, siendo ellos Hilario Olea Ruiz (Informativo Entre Todos) y Eduardo Flores López (El Regional de Sonora), tocando a Hilario recibir el Premio Nacional del Periodismo por parte del Senado de la Republica el pasado jueves, y a nuestro Director Eduardo Flores el Premio del Periodismo por parte de la Asociación de Periodistas de Los Mochis (APELMO) el pasado viernes.

En la ceremonia de entrega de premios nacionales al periodismo por parte del Senado que fue en la vieja casona de Xicoténcatl, entre otros invitados especiales estuvieron Roy Campos, quien mandó saludos para sus amigos y familiares de Sonora, también tuvo su lugar el presídium Ricardo Acedo Samaniego, dirigente del STIRT, quien llegó escoltado por su esposa Silvia Duarte, entrañable amiga y colega cuando estuvimos en el Informativo de radio “Más en Contacto” de Radio Acir.

En esa ceremonia hay que destacar algunos discursos, como la participación del veterano periodista Memo Ochoa, quien destacó lo que en este momento sufren los periodistas en México, porque el mensaje no son la tinta y el papel, sino los cadáveres de los periodistas, ah, Lily Tellez dedicó su mensaje al hijo de la colega abatida por los tiros Miroslava Breach y exigió justicia a nombre de todo el gremio.

HOMENAJE POSTUMO.- También se rindió un sentido homenaje a los compañeros asesinados y desaparecidos en lo que van del año. Como un gesto de solidaridad se dejó su espacio vacío, con una rosa blanca y colegas del centro del país recibieron el reconocimiento en su nombre. Al sonorense Luis Alberto Duarte le tocó reconocer y colocar en su lugar el de Javier Valdez, periodista de Sinaloa asesinado cobardemente, como también los colegas de Sinaloa exigieron esclarecer el crimen de Valdez. Todos los que pasaron para hacer uso de la tribuna exigieron justicia para los colegas caídos, hasta el periodista de deportes, Toño de Valdez, ahi presente, también se sumó a este reclamo generalizado de los colegas y de todos los sectores sociales, asi que esperemos que el Senado recoja estas exigencias y demandas, porque no pueden negar que no las escucharon de viva voz, ah, también el Licenciado Sergio Romano Muñoz ganó otro premio nacional, solo que no pudo ir.