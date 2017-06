Desecha Corte petición de Padrés

La Suprema Corte de Justicia desechó una solicitud del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para resolver en definitiva si la creación de la Fiscalía Anticorrupción en esa entidad fue inconstitucional, como determinó en marzo pasado un juez federal de Hermosillo.

En sesión privada de este miércoles, ningún Ministro de la Primera Sala manifestó interés por hacer suya la solicitud de reasunción de competencia presentada por el ex Mandatario, preso desde noviembre pasado por acusaciones federales.

Por tanto, la petición fue desechada sin mayor trámite, ya que el panista carece de legitimación legal para emplazar a la Corte a que revise el caso, cuya sentencia final será dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la capital sonorense.

El juez Manuel Rivera Navarro resolvió en marzo que el Congreso de Sonora violó la reforma Constitucional en la materia, ya que decretó la creación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción antes de que fueran emitidas las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción por parte del Congreso de la Unión

“Se fijó un periodo en el cual las legislaturas de los Estados se encontraban imposibilitadas para legislar respecto a los Sistemas Estatales Anticorrupción”, explicó el juzgador.

La Corte ya había establecido este criterio al invalidar reformas aprobadas en Veracruz y Chihuahua, en los meses previos al final de los mandatos de los ex Gobernadores Javier Duarte y César Duarte, ahora también acusados penalmente.

El juez Rivera también aclaró que el efecto del amparo –en caso de ser confirmado en definitiva– no es eliminar las actuaciones que ha realizado la Fiscalía cuestionada contra Padrés, sino únicamente que el caso sea enviado a otra área de la Procuraduría estatal.

Desde julio de 2016, la Fiscalía Anticorrupción aseguró al menos 19 inmuebles vinculados a Padrés, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito iniciada tras la llegada a la Gubernatura de la priista Claudia Pavlovich.

Padrés está preso desde noviembre, cuando se presentó voluntariamente ante un juez federal, pues enfrenta acusaciones por lavado de 178 millones de pesos y delincuencia organizada formuladas por la PGR, no por autoridades estatales.