Marea Brava

Eduardo Flores

SI NOS VAN A MATAR MATENOS!! NO TENEMOS MIEDO, PERO ESTA TIERRA NO SE VENDE!!!… –El pleito del gasoducto en Loma de Bacum, está agarrando tintes peligrosos entre funcionarios de Gasoducto de Agua Prieta e integrantes de la Etnia de Loma de Bacum… De un momento a otro, esto podría salirse de control.

Esta visible la amenaza Yaqui en un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales, donde claramente se escucha decir a los indígenas que retiren las maquinarias porque esa tierra no se vende… ¡CUIDADO!… De llegar a calentarse los ánimos, aquí podría haber un enfrentamiento entre policías estatales e indígenas de Loma de Bacum y las consecuencias podrían ser fatales para todos.

Hace falta voluntad política para dar solución a este conflicto, el cual ya es de conocimiento público a nivel internacional. ¡HAGAN ALGO!… –No se puede derramar sangre nada más porque sí. No sé, pero creo aquí hace falta oficio político para dar solución al proyecto de desarrollo que viene para Sonora. ¿No descuiden esto?…

Aquí se puede hacer algo que permita la continuidad de la obra… Es por el bien de todos y hay que insistir en un buen arreglo con los integrantes de la Tribu Yaqui del pueblo de Loma de Bacum… OJALA NO SE CALDEEN LOS ANIMOS……………………

EN LO POLITICO DEL PAIS, circula también por las redes sociales, una supuesta grabación en el que se escucha despotricar al exgobernador Humberto Moreira, en contra de su hermano, el actual mandatario de esa localidad, Rubén Moreira, por haberse robado la elección para favorecer al PRI…

Asimismo, se ve, se escucha y se trasmite a través de las redes sociales, la practica más vieja de la historia que utiliza el PRI en México para ganar una elección electoral. Cosa que de nueva cuenta se hizo para dar el triunfo a del Mazo…

Bueno, creo en todo el país se utiliza este sistema para no perder la elección electoral y aquí pudo haber sucedido lo que toda la gente afirma… Y las autoridades que regulan esto,… – ¿dónde están?… Estos procesos electorales del domingo pasado, en Coahuila y en el Estado de México, han entrado en una fase de cuestionamientos sobre la completa legalidad de los resultados. En ambos casos, como se preveía, con diferencias tan apretadas de 1 y 2 puntos, aparecieron discursos que hablan de “fraude”, “robo de elección” o “irregularidades graves”, que llevarían a los candidatos perdedores y sus dirigencias partidistas a recurrir a la vía legal para que se revisen casilla por casilla, actas y conteo de los votos… QUE ACTUEN LAS AUTORIDADES ELECTORALES APEGADOS A LA LEGALIDAD……… UNA BUENISIMA…- Rafael Oceguera Ramos, le reconoció a nombre del gobierno federal, al Alcalde Faustino Félix Chávez, el esfuerzo y trabajo que ha venido haciendo en favor de los habitantes de Cajeme. Con esto se demuestra que varios incomodos están equivocados sobre el actuar de edil, porque lo que le importa es que por la vía de la unidad, el país y el municipio puedan alcanzar sus propósitos de desarrollo, como lo busca el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

