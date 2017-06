Politica Regional

Exponen apoyos de la Federación a Cajeme. En su intervención, el delegado de Diconsa, Carlos Millán Félix, informó que el ingeniero Manuel Murue Sabag, delegado estatal del INAES, recibió recientemente un Premio Nacional por un proyecto de siembra y comercialización de ajo localizado en Ures, ah, no logrando estar presente Murue Sabag en ese evento de ayer debido a que se encontraba por el norte de la entidad en asuntos propios de su dependencia… En representación del gobierno del estado, Rogelio Díaz Brown reconoció que los nuevos tiempos exigen la rendición de cuentas y es lo que los delegados federales hacen en distintas regiones de la entidad, por cierto, el Roger muy felicitando por muchos de los asistentes, ah, también la presencia de invitados especiales como los ex alcaldes Francisco Villanueva Salazar, Jesus Félix Holguin y Sóstenes Valenzuela Miller… Vaya descaro y cinismo del PRI-Los Pinos, Eruviel Avila y demás cómplices de fraude electoral en el Estado de México. Con razón el IEEM dijo que no se abrirán mas paquetes electorales. Se necesita ser muy priista o tarugo para crer que no hubo fraude para favorecer a Del Mazo!

El Alcalde Faustino Félix destacó ayer la importancia de la coordinación de autoridades municipales con los gobiernos federal y estatal, para lograr beneficios que ayuden a reducir los rezagos y en consecuencia, a mejorar el nivel de vida de los habitantes del sur de Sonora y en particular de Cajeme, ello durante el Informe Regional de Delegados Federales del Sector Social, que tuvo lugar en la localidad, estando como invitados especiales varios ex alcaldes de Cajeme.

Entre los apoyos brindados por la federación a Cajeme, mencionó la reconstrucción de las calles Jalisco y Sufragio Efectivo como de su complemento en la carretera federal 15 al sur de la ciudad en donde se invierten 400 millones de pesos; la reconstrucción de la carretera Ciudad Obregón-Esperanza y la instalación de alumbrado en este último tramo, mismo en el que se invirtieron en total más de 150 millones de pesos.

Así como el próximo inicio de reconstrucción del cuerpo oriente en el mismo tramo, que tendrá una inversión similar, recordando también lo realizado por el Fondo de Carreteras Alimentadoras, que apoyó el esfuerzo de la gobernadora Claudia Pavlovich para el rescate de los caminos vecinales del Valle del Yaqui.

Señaló Félix Chávez que a través de dependencias como el Registro Agrario Nacional (RAN) la Procuraduría Agraria y CORETT se solucionan conflictos relativos a la cuestión agraria y se da certidumbre a las familias; asimismo la participación de INAES, que al otorgar apoyo a proyectos productivos cumple con el propósito de ayudar a que los ciudadanos logren ingresos que les permitan vivir con dignidad, y expresó que mediante un programa conjunto con el INFONAVIT se logró el rescate de 637 viviendas que estaban abandonadas “y este año vamos por más”.

Destacó el crecimiento del empleo en Cajeme, que significa la confianza de inversionistas foráneos y locales para invertir en la localidad. Asimismo, hizo saber lo que en materia de seguridad social ha hecho el IMSS, al mejorar las instalaciones en el Centro Médico Nacional del Noroeste y la construcción de dos nuevas clínicas para dar atención a la población del sur de la ciudad.

El delegado federal de la SEP, Enrique Palafox Paz presentó las acciones en materia de educación para los municipios de Cajeme, Guaymas, Empalme, Bácum, San Ignacio Río Muerto; posteriormente Carlos Millán Félix, delegado de DICONSA hizo la presentación de acciones en cuanto al desarrollo social.

En representación de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, Rafael Oceguera Ramos, coordinador regional de delegaciones de la Secretaría de Gobernación, expresó la necesidad de que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto y es la dependencia que él representa, la que se encarga de coordinar la rendición de cuentas de las distintas dependencias federales.

En representación del gobierno del estado, Rogelio Díaz Brown, Secretario de Desarrollo Social, comentó que los nuevos tiempos exigen la rendición de cuentas y es lo que los delegados federales hacen en distintas regiones de la entidad, por cierto, el Roger muy felicitando por muchos de los asistentes, ah, también la presencia de invitados especiales como los ex alcaldes Francisco Villanueva Salazar, Jesus Felix Holguin y Sóstenes Valenzuela Miller.

“Sin duda se ven los resultados, se ha visto ese trabajo en coordinación y a la Gobernadora Claudia Pavlovich le quedó bien claro desde que tomó las riendas del estado y vio una gran oportunidad en el esquema de la unidad. Unidad de trabajo, unidad de intereses, coordinación en el trabajo y es lo que hemos tenido oportunidad de hacer con los delegados federales”, dijo el también ex presidente municipal.

El Informe Regional de Delegados Federales del Sector Social, contó con la participación de los delegados de SEDESOL, Rosario Rodríguez Quiñones; PROSPERA, Raúl Luna Heguertty; LICONSA, Francisco Piña; INAPAM, Manuel Tapia Fonllem; IMSS, Miguel Jiménez Llamas; Raúl Acosta, Procuraduría Agraria; Carmen Carballo, RAN; Cecilia Bazaldúa, INIFED; Carlos Millán Félix, delegado de Diconsa; y Rolando Gutiérrez Coronado, PROFECO.

Presentes además el Rector del ITSON, Javier José Vales García; la Senadora Anabel Acosta Islas; el Alcalde de Empalme, Carlos Gómez Cota; Fermín Guillén de San Ignacio Río Muerto y Eusebio Miranda de Bácum, expresidentes municipales y representantes de los distintos sectores de la sociedad, asi como Juan Leyva Mendivil, subsecretario estatal de agricultura, y Antonio Gándara González, Presidente de la Asociacion de Productores de Hortalizas de los Valles del Yaqui y Mayo.

En su intervención, Millán Félix informó que el ingeniero Manuel Murue Sabag, delegado estatal del Insituto Nacional de Emprendedores Sociales (INAES), recibió recientemente un Premio Nacional por un proyecto de siembra y comercialización de ajo localizado en Ures, ah, no logrando estar presente Murue Sabag en ese evento de ayer debido a que se encontraba por el norte de la entidad en asuntos propios de su dependencia.

El alcalde Faustino Félix Chávez reafirmó su raigambre periodística el Día de la Libertad de Expresión.- Eduardo Flores López, recibirá reconocimiento de APELMO en Los Mochis

Bernardo Elenes Habas

La gente más comprometida con la información en Cajeme, reporteros, comentaristas, columnistas, camarógrafos, cumplieron ayer con la tradición de fortalecer el puente de comunicación con las autoridades municipales, dentro del marco del Día de la Libertad de Expresión.

El acto tuvo efecto en la Sala de Cabildo, donde se sirvió un desayuno y también interesante conferencia sustentada por integrantes del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, sobre el tema Libertad de Expresión y Derecho de Réplica.

El alcalde Faustino Félix Chávez, dirigió un mensaje congruente y sólido, reafirmando su raigambre en el periodismo, oficio en el que compartimos entrevistas, conferencias, espacio y libreta (no contábamos con la vertiginosa modernidad de los equipos electrónicos, sino la memoria, el sentido común y la sensibilidad social para valorar las noticias), hace más de 30 años.

De ahí surge su respeto al periodismo y sus oficiantes, a quienes ayer les reiteró que el Gobierno Municipal está abierto a las críticas y a la libertad de ideas, con disposición para fomentar el diálogo y no la censura de información, porque “al final del día todos somos gente pensante que podemos expresar nuestra opinión, y eso debemos defender en el ejercicio diario”.

Por supuesto, el Alcalde felicitó al gremio periodístico por el trabajo que desarrolla diariamente, lo que indudablemente contribuye, en gran parte, al desarrollo de Cajeme.

Fue grato saludar a compañeros de siempre en el devenir informativo y de opinión, a regidores y funcionarios municipales, con quienes intercambié comentarios como fue el caso de Armando Alcalá, Onofre Muñoz, Marcelo Calderoni Obregón, Abel Morales Fierro, Aída Lacy, Ramoncita Flores, Rolando Cruz Morales, Alida María Parada, Cristóbal Blancas Virgen, y desde luego, con el mismo Faustino…

La Asociación de Periodistas de Los Mochis (APELMO), entregará el sábado próximo, reconocimientos al mérito periodístico, en ceremonia que tendrá efecto a partir de las 10:00 horas en el auditorio de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, donde estará presente el secretario general del Sindicato de Redactores de Prensa de la República Mexicana, Fernando Olivas Ortiz, y desde luego los directivos de APELMO, Edgardo Vázquez Mungarro, Mario Guadalupe López Ayala y Pedro Álvarez Félix.

En dicho evento, recibirá medalla y diploma como reconocimiento a su labor informativa y de fortalecimiento al gremio en Cajeme a través de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, Eduardo Flores López, quien es secretario general de la misma, además de que trabaja para el periódico El Regional de Sonora.