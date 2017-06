Pide Gobernadora Pavlovich a EEUU más atención a niños repatriados solos

Washington, D.C., junio 7 de 2017.- Los niños que son repatriados y que no son acompañados de un adulto corren grandes riesgos para su integridad, es por eso que se deben de coordinar los protocolos para su protección, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reunirse con la Directora de Asuntos para México del Departamento de Estado de Estados Unidos, Colleen Hoey.

Acompañada por la jefa de la oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, por el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, y en presencia de funcionarios del Buró del Hemisferio Occidental, la Gobernadora Pavlovich propuso en Washington D.C. establecer una cooperación con los Estados Unidos, para conocer sus protocolos de protección a niños no acompañados, y homologarlos con los que ya se practican en Sonora.

Manifestó la preocupación por la deportación de los niños no acompañados, y la necesidad de armonizar políticas públicas para que los menores puedan llegar con seguridad a su lugar de origen.

“Que sepamos que sus derechos humanos no van a ser violentados durante el proceso. Como coordinadora de Asuntos Internacionales de la CONAGO, la verdad me preocupa mucho como madre de familia el tema de los niños”, comentó.

La jefa de la oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, explicó que los gobernadores fronterizos mantienen una colaboración para atender las situaciones que afectan a la región, encuentros en los que la Gobernadora Pavlovich ha impulsado una agenda en la que se promueva la protección de niños no acompañados.

Destacó que la Gobernadora Pavlovich ha hecho gestiones ante la Federación para conocer los protocolos y armonizar los esfuerzos de ambos lados de la frontera para salvaguardar a los menores que han sido repatriados.

“Ha habido mucho diálogo entre los Gobernadores Fronterizos, se han estado reuniendo, de hecho próximamente los Gobernadores de la Frontera México tienen una reunión, y la Gobernadora ha estado colocando constantemente en la mesa, porque somos varios estados y la Ciudad de México quienes recibimos personas deportadas, entre ellos niños no acompañados”, señaló.

La Directora de Asuntos para México del Departamento de Estado, Colleen Hoey, explicó que los asuntos de migración corresponden al Gobierno Federal de los Estados Unidos, por lo que se busca tener colaboración de ambos lados de la frontera para atender el tema de niños repatriados.

“Es un asunto federal, por supuesto hay que tener colaboración entre los estados, pero la responsabilidad para migración y deportación de gente, eso queda en las manos de nuestro departamento de Seguridad Nacional”, dijo.

Añadió que se compartirá información con México para coordinar esfuerzos, y mejorar el procedimiento para cuidar a los menores que crucen la frontera sin la compañía de un adulto.

“Vamos a entregar la información para que puedan estar con la embajada Mexicana en Washington y con su equipo en Arizona, eso es un tema muy importante para nosotros, sé que tenemos grupos de trabajo cerca de la frontera”, expresó.