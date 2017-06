Supervisó SCT trabajos de modernización en la calle Sufragio Efectivo

Eduardo Flores-El Regional

En recorrido por la obra de modernización de la calle Sufragio Efectivo y Jalisco, el Alcalde de Cajeme Faustino Félix Chávez y el Director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Sonora, Javier Hernández Armenta supervisaron los avances de los trabajos que actualmente se realizan.

Hernández Armenta destacó que gracias al plan emergente, en las últimas semanas se ha logrado recuperar el tiempo de retraso que llevaba la obra, reduciendo a solo 10 días de retardo; dijo que en coordinación con el Ayuntamiento de Cajeme se trabaja en resolver los problemas que han surgido, ya que a comparación con la modernización de carreteras, se tiene que cuidar las instalaciones que brindan algún servicio a la ciudadanía para no dañarlas, como telefonía, cable, drenaje y tubería de agua potable.

“Es importante saber que aunque en el proyecto estén contempladas las cosas que se deben hacer, en ocasiones nos topamos con instalaciones que no se tenía registro de ellas, sin embargo, estamos trabajando en equipo y sería materialmente imposible que hubiéramos avanzado sin la colaboración del Ayuntamiento de Cajeme” expresó.

Indicó, que la empresa constructora está contratada para concluir la obra en el mes de diciembre, sin embargo, se trabajará para terminar los trabajos a finales de noviembre del presente año.

El Presidente Municipal informó que ante el cierre del crucero de la calle Sufragio Efectivo y No Reelección el próximo fin de semana, el departamento de Desarrollo Urbano trabajará en la rehabilitación del tramo de la calle 200 para acondicionar y facilitar la salida a los habitantes de las colonias al oriente de la ciudad; dijo que la próxima semana se espera abrir al tráfico la carpeta de rodamiento de la calle Jalisco para ayudar a desahogar el tráfico que pueda generarse y al mismo tiempo seguir con los trabajos de instalación de servicios, alumbrado público de calidad y áreas verdes en banquetas.

Félix Chávez manifestó que se continuará trabajando en coordinación con la SCT y la empresa para lograr que durante el verano se logre recuperar el tiempo de retardo de la obra y finalizar en los próximos seis meses.

Por otra parte, el Alcalde de Cajeme señaló que en los trabajos que se realizan en la carretera federal número 15 a la salida sur de la ciudad, también se encontraron problemas con la base para la rúa, ya que no se cumplía con los requisitos de la SCT, por ello se apoyó con un banco de materiales especiales para poder continuar con la obra; además se gestionó para no dañar la fibra óptica de larga distancia que conecta con Navojoa.

Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Urbano, Silvia Jaime Serrano; el Jefe de Transito, Adolfo Díaz Herrera y personal de la empresa ESNA.