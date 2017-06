Politica Regional

Demuestran fraude electoral en el Estado de México. Específicamente, fueron agregados 238 mil 145 votos al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Eso arroja un recuento realizado por el semanario ZETA… Tales resultados son preliminares toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esos datos sirvieron para que el Instituto Estatal Electoral anunciara la ventaja para el candidato de la alianza del PRI, con 1 millón 955 mil 347 votos… En segundo lugar, la candidata de Morena, Delfina Gómez, con 1 millón 786 mil 962 votos. Se dio ventaja de 168 mil 385 votos para el PRI y sus aliados. Esos números del PREP que han estado a la vista y consulta pública desde el domingo 4 de junio, fueron tomados por ZETA para hacer una suma individual y manual de los mismos. Se encontraron inconsistencias exclusivamente a favor del PRI y sus aliados: 238 mil 145 votos contados de más para del Mazo… Ah, sin alianzas, Delfina quedó en primer lugar de la votación con unos 30,000 votos de ventaja y el PRI en segundo!

Con los números oficiales, los que el Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM) avala en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (Panal), y Verde Ecologista de México (PVEM) fueron beneficiados con votos inexistentes en el conteo digital.

Específicamente, fueron agregados 238 mil 145 votos al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza. Eso arroja un recuento realizado por el semanario ZETA. Vaya, vaya, ya empieza a salir todo el excremento electoral orquestado desde Los Pinos para impedir a toda costa perder esa importante entidad.

Y como bien dijimos ayer: La intervención rusa en las elecciones de EEUU se quedó chiquita!

El lunes 5 de junio, a la 1 de la tarde, se detuvo el PREP. Tenía un avance de 97.67 por ciento de las actas, es decir, 18 mil 173 actas capturadas del total de 18 mil 606. Únicamente faltaron 401 actas para contabilizar el 100 por ciento de las entregadas por funcionarios de casilla a sus respectivos consejos distritales.

Los resultados del PREP que fueron descargados en la página electrónica para consumo público, se obtuvieron de la captura de cada una de las actas de escrutinio y cómputo, acopiadas en los Consejos Distritales al momento de la entrega de los paquetes electorales.

Tales resultados son preliminares toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esos datos sirvieron para que el Instituto Estatal Electoral anunciara la ventaja para el candidato de la alianza del PRI, Alfredo del Mazom, con 1 millón 955 mil 347 votos.

En segundo lugar, la candidata de Morena, Delfina Gómez, con 1 millón 786 mil 962 votos.

Se dio ventaja de 168 mil 385 votos para el PRI y sus aliados.

Esos números del PREP que han estado a la vista y consulta pública desde el domingo 4 de junio, fueron tomados por ZETA para hacer una suma individual y manual de los mismos.

El equipo de ZETA encontró inconsistencias exclusivamente a favor del PRI y sus aliados.

238 mil 145 votos contados de más para el candidato del Mazo.

El resto de los candidatos en la sumatoria individual y manual, aparecen con la misma cantidad de votos asignada en el PREP, no así el PRI y aliados, quienes en el resultado del PREP contabilizan 1 millón 955 mil 347 votos, pero al hacer la suma individual de todos los distritos en la categoría votos asignados a la alianza, el resultado son 1 millón 717 mil 202 votos, de ahí la diferencia a favor de 238 mil 145 votos a del Mazo.

ZETA realizó la suma de cada distrito electoral, de cada fuerza política, de cada casilla, descargada de la base de datos que el PREP mantiene en su página y la cual es pública y al alcance de cualquiera (http://www.prepieem.org.mx/rptDistrital_part.html)

Para realizarlo se tuvo acceso a la página del PREP el cual sigue estando al alance de todos en algunos medios de comunicación que prestaron sus plataformas digitales para su difusión.

La base de datos se presenta por cada distrito electoral, 45 en total en aquella entidad, algunos comparten su cabecera con el mismo municipio. Para el ejercicio matemático, ZETA copió en Excel –un programa de cómputo especializado en tareas contables basadas en hojas de cálculo– cada uno de los resultados del PREP por distrito.

En la imagen se muestra, por ejemplo, cómo se selecciona y se copia la información de los resultados del Distrito 9 en el Estado de México con cabecera en Tejupilco de Hidalgo.

Pero podría ser cualquier distrito, todos y sin excepción dan el mismo resultado: la manipulación del total de votos, exclusivamente a favor del PRI y su candidato Alfredo del Mazo Maza.

Posterior a copiar cada uno de los Distritos electorales y “pegarlas” al programa Excel, se prosiguió a sumar cada columna de cada partido político, incluyendo los votos nulos, los votos para candidatos sin registro y los totales.

Los resultados que arroja el PREP coincide en todas las columna, excepto en la del PRI y sus partidos aliados, sumándole votos de más. Ni el PAN, ni MORENA, ni el PRD, el PT o la candidata independiente tienen el mismo error.

Incluso, ZETA, de manera manual y con una calculadora sumó cada resultado capturado al PRI; se obtuvo la misma conclusión. El resultado de la suma elaborada no coincide con el resultado que presenta el PREP y con el que se le da la virtual victoria al candidato del PRI.

Tan solo en el distrito 9, con cabecera en Tejupilco de Hidalgo, el PREP le da 12 mil 787 votos de más; la suma real arroja 65 mil 795 votos a Alfredo del Mazo, pero el Instituto Estatal Electoral le publica al PRI 78 mil 582 votos

El PREP da como virtual ganador a Alfredo del Mazo (total de votos de la alianza) con 1 millón 955 mil 347, cuando, con los mismos números pero sumados cada uno de ellos, el conteo final es de 1 millón 717 mil 202 votos.

De confirmarse el favorecimiento de votos, que es evidente y comprobable en la página electrónica del PREP, los resultados finales de la elección, al corte del 5 de junio con el 97.7 por ciento de las actas computadas, daría el triunfo a la candidata del que obtuvo el segundo lugar con 1 millón 786 mil 962 votos.

Funcionarios del Instituto Estatal Electoral del Estado de México y de la empresa que realizó el Programa de Resultados Electorales Preliminares, fueron buscados por reporteros de Sinembargo.mx pero no se obtuvo respuesta alguna para conocer el porqué de la inconsistencia que favorece el PRI con 238 mil 145 votos en la elección del Estado de México.

Ah, por partidos, sin alianzas, Morena con Delfina superó oficialmente al PRI Del Mazo con alrededor de 30,000 votos de ventaja.