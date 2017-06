Ocupa Sonora primer lugar a nivel nacional en donaciones de órganos

Hermosillo, Sonora, junio 06 de 2017.- Con siete donaciones concretadas por muerte encefálica durante el primer trimestre del 2017, Sonora se convirtió en el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo al reporte estadístico trimestral del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

Ernesto Duarte Tagles, Director General del Centro Estatal de Trasplantes (CEESTRA), destacó que desde el inicio de su gestión, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ha impulsado fuertemente el sector salud.

En lo que va del 2017 en el Estado se han realizado 83 trasplantes: 61 de córnea, 21 de riñón y 1 de Hígado; en cuanto a donaciones por fallecidos se han registrado 34 en total, de las cuales 14 son por muerte encefálica (multiorgánicas) y 20 por paro cardíaco (sólo tejidos).

En marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, que se conmemora cada 06 de junio, subrayó que trabajan en la promoción de la cultura de la donación de órganos entre los sonorenses.

“En Sonora, el órgano que más se trasplanta es el riñón, así como en México y el mundo, ya que es el que tiene más incidencia de enfermedad, como la insuficiencia renal, además de que se puede trasplantar en vivo”, indicó.

El Director del CEESTRA agregó que el Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, encabeza la Campaña Permanente de Donación de Órganos, que orienta a la población sobre el beneficio que se obtiene.

Además se intensificó la labor del personal que en los hospitales habla con los familiares de quienes pudieran ser donadores.

En el Hospital General del Estado (HGE), al frente del doctor Eduardo Torres Inguanzo, contribuyen de manera regular con donaciones multiorgánicas, reconoció Duarte Tagles.

Los órganos que se pueden trasplantar son: Corazón, pulmones, páncreas, hígado, riñones e intestino delgado, así como los tejidos de córnea, piel y músculo esquelético, como lo son el hueso y el cartílago.

Las personas que pueden ser donadores de órganos y tejidos en vida, son los hombres y mujeres a partir de los 18 años que se encuentran en buen estado de salud y en pleno uso de sus facultades mentales, mientras que, en muerte cerebral, puede ser cualquier persona, desde los 2 hasta los 75 años o más.

El comité interno de trasplantes de cada hospital se rige por el artículo 336 de la Ley General de Salud, el cual menciona que, para asignar órganos o tejidos de donadores fallecidos, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad, así como la ubicación del donador.

La Secretaría de Salud en la entidad reitera el llamado a la población sonorense para que sean donadores altruistas de órganos y, con ello ayudar a recuperar la salud a muchas personas para que continúen viviendo.

¿Es lo mismo COMA y MUERTE CEREBRAL?

• No, en el coma el cerebro sigue vivo, sigue funcionando, aunque sea a un nivel muy bajo, es decir, aún tiene actividad.

• En la muerte cerebral o encefálica, el cerebro no tiene actividad, no fluye sangre ni oxígeno a éste, las pupilas no responden al estímulo, no hay reacción al dolor y el paciente es incapaz de respirar sin asistencia médica. Cuando hay muerte encefálica, tanto clínica, legal y religiosamente se considera fallecimiento.