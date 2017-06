Marea Brava

* EL PRESIDENTE DEL PRI-Cajeme, Andrés Rico Pérez, ayer se le miraba muy contento por el supuesto triunfo electoral del tricolor en la ciudad de México. Con esta emoción, no midió sus palabras y dijo que todos los partidos políticos son buenos a la vista de todos, refiriéndose especialmente a los tantos gobernadores corruptos del PRI y PAN, a quienes tachó de malos gobernantes, aun cuando su mayoría son de su mismo partido. Puntualizó “los que se encuentran al frente de un gobierno, abusan y traicionan los ideales de su partido, convirtiéndose en lo que son… (Prófugos de la justicia por ratas)…….

* RECIBE CONGRESO DEL ESTADO proyecto de protocolo para garantizar la seguridad de los abogados de manos de Juan Francisco Alcaraz García, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados, CONCAAM… Este tema será analizado en las comisiones dictaminadoras que correspondan, a fin de garantizar un marco jurídico para el desempeño de cualquier actividad lícita en la entidad, pues son varias las amenazas que reciben los litigantes a la hora de iniciar un juicio legal, sea culpable o inocente el defendido… Aquí cabe decir que aun cuando la persona sea responsable, esta tiene los mismos derechos que el inocente para ser representado ante un juicio oral

Ellos hacen ver mal al partido, pero lo que sucedió en México con el triunfo electoral, es una muestra de que la gente sigue fiel al PRI-Nacional, aun cuando de él, emanan malos administradores de gobierno………….

CERRARÁN EL FIN DE SEMANA CRUCERO DE SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, debido a que iniciará la rehabilitación de esta rúa por lo que hacen el llamado a los automovilistas para tomar vías alternas con acceso a las colonias del oriente de la ciudad como Benito Juárez, Los Ángeles, Santa Fe, Las Haciendas, El Campanario entre otras… TOMEN SUS PRECAUCIONES…….

Aquí cabe decir que aun cuando la persona sea responsable, esta tiene los mismos derechos que el inocente para ser representado ante un juicio oral… YA TODOS BUSCAMOS QUE SE NOS GARANTICE la seguridad para el ejercicio de nuestras funciones. No se puede olvidar la ejecución del magistrado hace apenas unos meses, así como de periodistas y de abogados que hoy en día, exigen se les garantice el libre ejercicio de la legalidad…………….

LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DEL VALLE DEL YAQUI, se defenderá hasta sus últimas consecuencias ante las instancias de la PGR y la PJGE contra el grave señalamiento que hace un empresario de la localidad, al emitir públicamente señalamientos que ponen en duda la reputación de esta noble asociación.

Este despreciable sujeto con aires de grandeza, deberá comparecer con pruebas en mano para robustecer sus afirmaciones en un panfleto que se distribuye por la localidad……………..

En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, se invita al conversatorio sobre la obra literaria de Javier Valdez, este jueves 8 de junio en la Sala de Videoconferencias 1, Campus Náinari a las 11:30 hrs. Los encargados de hacer un recorrido por el trabajo periodístico y literario del autor, serán los escritores, Imanol Caneyada, Carlos Padilla y Carlos Sánchez, donde presentarán algunos de sus títulos como: “Los morros del narco: historias reales de niños y jóvenes en el narcotráfico mexicano”; “Levantones: historias reales de desaparecidos y víctimas del narco”; “Con una granada en la boca: heridas de la guerra del narcotráfico en México”; “Huérfanos del narco: los olvidados de la guerra del narcotráfico”; “Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia”; entre otros.

