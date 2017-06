Marea Brava

* HAY UNA PESADES POLITICA EN CAJEME, que todos se preguntan;… ¿Qué irá a pasar?… Es tenso el ambiente entre la militancia del tricolor. Y esto no es por las elecciones del centro del país, sino por el enfrentamiento del PRI-Estatal de Sonora, contra el PRI-Cajeme… Pero, que pelean?.- se pregunta la pobre gente-. Aquí claramente se puede observar que el norte y el sur pelean el poder. ¿Quién impondrá los candidatos a Alcaldes y Diputados de Cajeme?. Todo hace indicar que esto está marcando la diferencia entre el norte y el sur. Ahora se dice que las posiciones a los diferentes puestos de elección popular, las designara el PRI-Estatal……………………….

* INDEPENDIENTEMENTE DE TODO, EL PRI-ESTATAL, prepara estrategias con sus militantes para el próximo proceso electoral del 2018. El viernes pasado se reunieron grandes personalidades de la vida político del tricolor, en conocido restaurant de la localidad, donde se presume acordaron un plan de trabajo que logre el triunfo electoral que se avecina, El líder del PRI-Estatal Gilberto Gutiérrez Sánchez, no se amedrenta por las opiniones encontradas de algunos de sus militantes que no están de acuerdo con la decisión de centralizar las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales…………………..

Eduardo Flores

HACE OCHO AÑOS DE ESTO. El día 5 de junio de 2009, se incendió la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y niñas y hasta el momento, se dice hay detenidas puras personas de bajo perfil, pero los verdaderos culpables siguen libres. Ayer por la mañana, un noticiero de radio, dio a conocer el nombre del Chino Lam y de otros supuestos culpables que siguen gozando de plena libertad…

LOS PADRES DE FAMILIA CLAMAN… ¡JUSTICIA!, y esta no llega por la corrupción que protege a los verdaderos culpables………………..

Y quien sabe si lo logren, porque las siglas están muy desgastadas por la falta de apoyo a la clase más marginada de Cajeme…… La Presidenta del Sistema DIF Cajeme, Ena Olea de Félix, entregó dos hermanitos; Emanuel de 12 y Mauricio de siete años de edad a su nueva familia… Bien o mal, pero estos niños necesitan el calor de un verdadero hogar…

“Es una prioridad para nosotros como DIF, que los niños del ITOM KARI tengan una familia, o se reintegren con sus familiares, sabemos que los juicios no son fáciles, son juicios largos, pero el darles la oportunidad a estos niños que tengan un buen hogar, que estén sanos y con una buena educación es una bendición es por ello estamos muy contentos y muy emocionados por su reintegración a la sociedad con su nueva familia”…… BUENA DECISION DE LA PRIMERA DAMA……………..

AYER FUE EL Día Mundial del Medio Ambiente y se realizó el taller de sensibilización medioambiental “Sustentabilidad para principiantes”, impartido por el director de la Universidad Chapingo sede Cajeme, Guillermo Ramírez García….

El director de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable, Heliodoro Encinas Navarro dijo a los participantes que el cuidado del medio ambiente y la preservación ecológica es una prioridad para el Alcalde Faustino Félix Chávez, quien ha impulsado actividades y programas tendientes a ello, para así crear conciencia, crear cultura y sobre todo, sensibilizar a la comunidad para seguir cuidando el entorno.

